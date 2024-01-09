Фонд Пінчука презентує проєкт "691 день, що вирішує твоє майбутнє" в Давосі з нагоди ВЕФ 2024

Фонд Віктора Пінчука проведе низку заходів під час щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі 2024 року: окрім традиційного Українського сніданку, Фонд та PinchukArtCentre у співпраці з Офісом президента презентують проєкт "691 день, що вирішує твоє майбутнє", а також стануть співорганізаторами Українського дому.

"Українці продовжують боротися за незалежність і свободу. Кожен день, кожна година і хвилина мають значення як для України, так і для тих, хто хоче в усьому світі жити у свободі. Результат цієї боротьби протягом наступних років і десятиліть вплине на те, які принципи формуватимуть завтрашній світ", - ідеться в пресрелізі Фонду у вівторок.

Мета проєкту - привернути увагу до протистояння України російській агресії, а також наголосити, що Україна потребує постійної підтримки міжнародних партнерів,

Зазначається, що "691 день, що вирішує твоє майбутнє" - це не лише виставкова зона, де чотири сучасні українські художники зображують Україну через серію переконливих відеопортретів та історій, а й простір для дискусій та дебатів.

Нагоошується, що світові політичні лідери, мислителі та активісти обговорюватимуть ключові аспекти захисту життя та свобод українців: як зміцнити та посилити співпрацю задля перемоги? Як впоратися із зовнішньою агресією, водночас зміцнивши власне суспільство та політичну систему?

Серед інших заявлених для обговорення тем - Що робити, якщо Україна програє? Формула миру президента Володимира Зеленського; До справедливого світового порядку - тільки з Україною; Жити в умовах війни та майбутнє війни.

Уточнюється, що Український сніданок у Давосі, який відбудеться 18 січня 2024 року, - традиційний приватний захід, організований Фондом Віктора Пінчука та компанією EastOne з нагоди проведення ВЕФ у Давосі, а співорганізаторами Українського дому в Давосі виступають також Horizon Capital та Western NIS Enterprise Fund.

Серед основних поточних проєктів Фонду, створеного Пінчуком 2006 року, - національна мережа інноваційних реабілітаційних центрів для поранених військових RECOVERY; всеукраїнська мережа неонатальних центрів "Колиски надії"; велика стипендіальна програма Завтра.UA та Всесвітні Студії; Veteran Hub та PinchukArtCentre. Фонд також підтримує міжнародну мережу Ялтинської європейської стратегії (YES), провідний форум для обговорення європейського майбутнього України в глобальному контексті, а також краудфандингову платформу для сприяння благодійності в українському суспільстві dobro.ua.