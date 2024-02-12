Події

11:52 12.02.2024

Жителю Нікополя повідомлено про підозру у вбивстві заступника мера міста

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Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві заступника мера м. Нікополя Дніпропетровської області місцевому жителю, інформують в Офісі генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю м. Нікополь за фактом умисного вбивства (ч. 2 ст. 115 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в понеділок у телеграм-каналі.

За даними слідства, 8 лютого 2024 року на одній із вулиць Нікополя підозрюваний здійснив щонайменше 20 вогнепальних пострілів по автомобілю, за кермом якого перебував заступник міського голови Нікополя.

У прокуратурі зазначають, що після цього зловмисник кинув вибуховий пристрій в автомобіль, унаслідок чого заступник мера загинув на місці.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили зброю та набої.

"Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - повідомляють в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області.

Теги: #вбивство #підозра #нікополь

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