Росіяни блокують КПП, через який жителі ТОТ Запорізької області виїжджали на підконтрольну Україні територію

Окупаційна влада Запорізької області продовжує блокувати "дорогу життя" - контрольно-пропускний пункт у запорізькому райцентрі Василівка, через який жителі окупованих територій виїжджали на підконтрольну територію України, повідомляє телеграм-канал Бердянської громади.

За інформацією тг-каналу, контрольно-пропускний пункт у райцентрі Василівка (Запорізька обл.), через який люди могли виїхати з окупованих територій Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей до грудня 2022 р., залишиться заблокованим російськими окупантами й надалі.

Про це заявила голова окупаційної адміністрації Василівського району Наталія Романіченко. Колаборантка посилається на рішення т.зв. гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького, який пояснив, що КПП у Василівці використовують українські диверсійні групи.

"Сухопутний коридор не буде відкрито, тому що ми розуміємо, що з України будуть випускати тільки тих людей, які будуть шкодити тут", - цитує тг-канал колаборантку Н. Романіченко.

Таким чином, жителі окупованих територій можуть виїхати з окупації тільки через територію Росії.

