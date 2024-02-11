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22:15 11.02.2024

Поліція Польщі розслідує інцидент біля ПП "Ягодин-Дорогуськ", під час якого поляки висипали зерно з українських вантажівок

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Поліція Польщі розслідує інцидент біля ПП "Ягодин-Дорогуськ", під час якого поляки висипали зерно з українських вантажівок

Поліція Польщі розслідує інцидент біля пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", під час якого польські аграрії висипали зерно з українських вантажівок, повідомляє RMF24.

"Згідно з висновками, фермери-протестувальники зупинили три українські вантажівки і скинули на дорогу зерно. Інцидент стався близько 11.30 на національній дорозі № 12, що веде до прикордонного переходу в Дорогуську, недалеко від місця протесту фермерів", - йдеться в повідомленні.

"Після оформлення в Польщу в'їхали три вантажівки з громадянами України. Учасники протесту не пропустили транспорт далі і в якийсь момент відкрили причепи, внаслідок чого на дорогу висипалося зерно. Водії повернули назад у бік України", - розповіла комісар Єва Чиж поліції Хелма, додавши, що жодних бійок чи небезпечної ситуації не було.

Правоохоронці  з'ясовують подробиці події та збирають докази на місці.

"Ми проводимо перевірку, встановлюємо особисті дані людей, які брали участь у події, опитуємо свідків", - додала комісар.

Як повідомляє RMF24, матеріал буде направлено до прокуратури для юридичної та кримінальної експертизи.

Теги: #зерно #україна #польща #кордон

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