Події

19:01 10.02.2024

Зеленський обговорив із Макроном оборонні потреби України

1 хв читати
Зеленський обговорив із Макроном оборонні потреби України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої сторони обговорили поточну ситуацію на полі бою та оборонні потреби України.

Як повідомляється в телеграм-каналі Зеленського, зокрема, йшлося про дрони, артилерійські системи та снаряди, засоби РЕБ і системи ППО, від переносних до далекобійних.

"Дякую за створення Францією і США Коаліції артилерії, в межах якої Париж виготовить і передасть Україні десятки артилерійських систем "Цезар", а також снарядів до них", - написав президент України.

Крім того, йшлося про підготовку двостороннього документа щодо гарантій безпеки в рамках Вільнюської декларації G7.

"Активна підготовка провідними європейськими країнами двосторонніх безпекових угод демонструє лідерство Європи, мотивує українське суспільство та воїнів і надсилає потужні сигнали Росії щодо неослабної підтримки Європою України", - зазначив Зеленський.

Президент України висловив щирі співчуття рідним і близьким французьких гуманітарних працівників, які загинули від російського удару по Херсонщині, побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

 

 

 

Теги: #франція #розмова #президенти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:50 08.02.2024
Кулеба закликав Еквадор приєднатися до Формули миру

Кулеба закликав Еквадор приєднатися до Формули миру

19:44 07.02.2024
Міністри оборони США та України обговорили ситуацію на полі бою і майбутнє засідання у форматі "Рамштайн"

Міністри оборони США та України обговорили ситуацію на полі бою і майбутнє засідання у форматі "Рамштайн"

02:36 05.02.2024
Блінкен обговорив з Кемероном ситуацію на Близькому сході, допомогу Сектору Газа та безпеку у Червоному морі

Блінкен обговорив з Кемероном ситуацію на Близькому сході, допомогу Сектору Газа та безпеку у Червоному морі

20:47 03.02.2024
Очільник Офісу президента провів зустріч із делегацією Франції з питань безпеки

Очільник Офісу президента провів зустріч із делегацією Франції з питань безпеки

07:01 03.02.2024
Прокуратура Франції почала розслідування загибелі в Бериславі двох французьких волонтерів

Прокуратура Франції почала розслідування загибелі в Бериславі двох французьких волонтерів

14:54 02.02.2024
Зеленський обговорив із президентом Казахстану реалізацію Української формули миру та активізацію економічних відносин

Зеленський обговорив із президентом Казахстану реалізацію Української формули миру та активізацію економічних відносин

07:27 02.02.2024
Макрон про фіндопомогу Україні від ЄС: Росія не може розраховувати на втому європейців

Макрон про фіндопомогу Україні від ЄС: Росія не може розраховувати на втому європейців

19:39 30.01.2024
Кулеба обговорив Формулу миру з главою МЗС Перу, запросив його відвідати Україну

Кулеба обговорив Формулу миру з главою МЗС Перу, запросив його відвідати Україну

19:33 30.01.2024
Зеленський подякував президенту Фінляндії за підтримку України

Зеленський подякував президенту Фінляндії за підтримку України

20:11 29.01.2024
Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Люксембургу посилення санкцій проти РФ

Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Люксембургу посилення санкцій проти РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив заступників Головкома ЗСУ та начальника Генштабу

Унаслідок російської атаки по Харкову загинула прокурор Чугуївської окружної прокуратури та її родина

У Харкові оголошено День жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки дронів

Зеленський провів важливі наради: Продовжуємо оновлення сил оборони та безпеки України

Зеленський про російську атаку БПЛА по Харкову: терор не може залишатися безкарним

ОСТАННЄ

Зеленський призначив заступників Головкома ЗСУ та начальника Генштабу

Унаслідок російської атаки по Харкову загинула прокурор Чугуївської окружної прокуратури та її родина

Росіяни десять разів обстріляли Нікопольський район

У Донецькій області з лютого 2022 р. знищено п'ять птахівничих підприємств - голова ОВА

У Харкові оголошено День жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки дронів

Родичі загиблої в Харкові родини з трьома дітьми здали ДНК для підтвердження особи загиблих - Клименко

Зеленський провів важливі наради: Продовжуємо оновлення сил оборони та безпеки України

Росіяни здійснили 4 невдалі штурми українських позицій на лівобережжі Дніпра - Сили оборони півдня

РФ скинули 4 КАБ на територію Шосткинського району Сумської області: пошкоджено житлові будинки, пожежну частину та підприємство

Унаслідок нічної атаки дронів без житла залишилися 57 харків'ян

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА