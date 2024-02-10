Зеленський обговорив із Макроном оборонні потреби України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої сторони обговорили поточну ситуацію на полі бою та оборонні потреби України.

Як повідомляється в телеграм-каналі Зеленського, зокрема, йшлося про дрони, артилерійські системи та снаряди, засоби РЕБ і системи ППО, від переносних до далекобійних.

"Дякую за створення Францією і США Коаліції артилерії, в межах якої Париж виготовить і передасть Україні десятки артилерійських систем "Цезар", а також снарядів до них", - написав президент України.

Крім того, йшлося про підготовку двостороннього документа щодо гарантій безпеки в рамках Вільнюської декларації G7.

"Активна підготовка провідними європейськими країнами двосторонніх безпекових угод демонструє лідерство Європи, мотивує українське суспільство та воїнів і надсилає потужні сигнали Росії щодо неослабної підтримки Європою України", - зазначив Зеленський.

Президент України висловив щирі співчуття рідним і близьким французьких гуманітарних працівників, які загинули від російського удару по Херсонщині, побажав якнайшвидшого одужання пораненим.