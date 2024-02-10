Події

11:48 10.02.2024

Ворог зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку - Тарнавський

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Ворог зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку - Тарнавський

Ворог зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку, його задум - встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення українських військових на північному фланзі, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог зараз зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку. Задум російських агресорів зрозумілий: вони насамперед хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення наших підрозділів на північному фланзі. Однак ми даємо адекватну відповідь на дії противника. Посилюємо рубіж блокування, виставляємо додаткові вогневі позиції, задіюємо свіжі ефективні сили. Логістичне постачання продовжує здійснюватися", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в суботу.

За минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник завдав 17 авіаударів, здійснив 57 штурмових дій і 599 артобстрілів.

Водночас загальні втрати ворога становили: 361 окупант і 13 одиниць військової техніки. Зокрема, 2 танки, 1 бойова бронемашина, 1 артсистема, 6 автомобілів і 3 одиниці спеціальної техніки.

Українські військові також знищили 2 склади боєприпасів. Нейтралізовано або знищено 145 БпЛА різних типів.

Теги: #таврійський_напрямок

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