Окупанти на Таврійському напрямку втратили 346 осіб особового складу та 61 одиницю техніки - Тарнавський

За минулу добу в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" відбулося 45 бойових зіткнень, що становило дві третини боїв усього російсько-українського фронту, повідомив командувач ОСУВ Олександр Тарнавський.

"Оперативна ситуація складна, але контрольована. Наші війська продовжують знищувати російських загарбників. Виконують вогневі завдання артилерія, авіація, ударні безпілотні авіакомплекси", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Загальні втрати противника за добу становили: 346 осіб особового складу (вбитими і пораненими) і 61 одиницю озброєнь і військової техніки, не враховуючи БпЛА.

"Зокрема, це 1 танк, 16 бойових бронемашин, 15 артсистем, 2 ПТРК, 1 СПГ/АГС, 20 автомобілів та 6 одиниць спецтехніки. Нейтралізовано засобами РЕБ або збито 238 БпЛА різних типів", - написав Тарнавський.

Сили оборони України знищили ще 4 важливі об'єкти ворога, серед яких командний пункт і бліндажі.

Серед ураженої ворожої техніки - станції РЕБ "Гроза", "Житель" і "Леєр-3". Також знищено машину для мінування, комплекс відеоспостереження "Муром-М", 3 ударні дрони "Shahed-136", 3 "ланцети", 1 БпЛА "Суперкам" тощо.

Водночас за добу противник завдав 29 авіаударів, 4 ракетних удари, 98 ударів дронами-камікадзе, і здійснив 1056 обстрілів.