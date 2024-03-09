Події

14:34 09.03.2024

Окупанти на Таврійському напрямку втратили 346 осіб особового складу та 61 одиницю техніки - Тарнавський

1 хв читати
Окупанти на Таврійському напрямку втратили 346 осіб особового складу та 61 одиницю техніки - Тарнавський

За минулу добу в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" відбулося 45 бойових зіткнень, що становило дві третини боїв усього російсько-українського фронту, повідомив командувач ОСУВ Олександр Тарнавський.

"Оперативна ситуація складна, але контрольована. Наші війська продовжують знищувати російських загарбників. Виконують вогневі завдання артилерія, авіація, ударні безпілотні авіакомплекси", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Загальні втрати противника за добу становили: 346 осіб особового складу (вбитими і пораненими) і 61 одиницю озброєнь і військової техніки, не враховуючи БпЛА.

"Зокрема, це 1 танк, 16 бойових бронемашин, 15 артсистем, 2 ПТРК, 1 СПГ/АГС, 20 автомобілів та 6 одиниць спецтехніки. Нейтралізовано засобами РЕБ або збито 238 БпЛА різних типів", - написав Тарнавський.

Сили оборони України знищили ще 4 важливі об'єкти ворога, серед яких командний пункт і бліндажі.

Серед ураженої ворожої техніки - станції РЕБ "Гроза", "Житель" і "Леєр-3". Також знищено машину для мінування, комплекс відеоспостереження "Муром-М", 3 ударні дрони "Shahed-136", 3 "ланцети", 1 БпЛА "Суперкам" тощо.

Водночас за добу противник завдав 29 авіаударів, 4 ракетних удари, 98 ударів дронами-камікадзе, і здійснив 1056 обстрілів.

Теги: #таврійський_напрямок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:11 07.03.2024
Росіяни в операційній зоні "Таврія" втратили 389 осіб особового складу та 54 одиниці техніки - Тарнавський

Росіяни в операційній зоні "Таврія" втратили 389 осіб особового складу та 54 одиниці техніки - Тарнавський

14:16 03.03.2024
На Таврійському напрямку ворог 9 разів скинув із БПЛА боєприпаси з хімічною речовиною - Тарнавський

На Таврійському напрямку ворог 9 разів скинув із БПЛА боєприпаси з хімічною речовиною - Тарнавський

17:50 29.02.2024
На Таврійському напрямку знешкоджено 431 окупанта за добу, чотирьох узято в полон

На Таврійському напрямку знешкоджено 431 окупанта за добу, чотирьох узято в полон

13:44 24.02.2024
На Таврійському напрямку уражено російські "Тор" і "Солнцепьок"

На Таврійському напрямку уражено російські "Тор" і "Солнцепьок"

12:33 23.02.2024
Ворог знову здійснив п'ять скидів із БПЛА гранат з отруйною речовиною на таврійському напрямку - Тарнавський

Ворог знову здійснив п'ять скидів із БПЛА гранат з отруйною речовиною на таврійському напрямку - Тарнавський

10:04 16.02.2024
Втрати окупантів на таврійському напрямку становлять 711 осіб - Тарнавський

Втрати окупантів на таврійському напрямку становлять 711 осіб - Тарнавський

14:36 14.02.2024
По операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни завдали найбільше авіаударів від початку року - Тарнавський

По операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни завдали найбільше авіаударів від початку року - Тарнавський

11:48 10.02.2024
Ворог зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку - Тарнавський

Ворог зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку - Тарнавський

13:33 09.02.2024
Росіяни знову скидали з БПЛА боєприпаси з хлорпікрином на таврійському напрямку - Тарнавський

Росіяни знову скидали з БПЛА боєприпаси з хлорпікрином на таврійському напрямку - Тарнавський

12:14 08.02.2024
Ворог за добу втратив 409 осіб живої сили та 34 од. військової техніки на таврійському напрямку - Тарнавський

Ворог за добу втратив 409 осіб живої сили та 34 од. військової техніки на таврійському напрямку - Тарнавський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польські фермери планують тимчасово розблокувати пункт пропуску "Краковець" - Держприкордонслужба України

Залужний взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним, написав рапорт про звільнення з військової служби - ЗМІ

Ракета Х-31, випущена РФ вранці по Одеській області, влучила в поле - Сили оборони півдня

ППО знищила 12 із 15 "шахедів"

Росіяни за добу втратили понад 850 осіб

ОСТАННЄ

Під час війни навіть більше, ніж під час миру, ми повинні пам'ятати, що культура має значення – Зеленський

Велика Британія запропонувала Німеччині обміняти ракети Taurus на Storm Shadow

У Подільську затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця - поліція

Названі лауреати Шевченківської премії–2024

Наступне засідання групи "Рамштайн" відбудеться 19 березня

У Чорному морі вже 4 дні не чергують російські кораблі - Сили оборони півдня України

Польські фермери планують тимчасово розблокувати пункт пропуску "Краковець" - Держприкордонслужба України

Нафтопереробні потужності РФ скоротилися внаслідок українських атак - британська розвідка

Російські окупанти обстріляли Часів Яр, загинула людина - ОВА

В Україні найближчої доби без опадів, температура в більшості областей вище нуля

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА