По операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни завдали найбільше авіаударів від початку року - Тарнавський

На таврійському напрямку за минулу добу російські окупаційні війська завдали 73 авіаударів, що стало найвищим показником за період від початку року, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Загалом в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 73 авіаударів (найбільше від початку року), здійснив 54 штурмові дії та 1051 артобстріл", - написав Тарнавський у телеграм-каналі про підсумки минулої доби.

Як констатує командувач, "оперативна обстановка в районах відповідальності ОСУВ "Таврія" залишається контрольованою. Наші сили продовжують ведення оборонної операції, завдаючи противнику значних втрат".

За його даними, загальні втрати росіян минулої доби в живій силі становили 610 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 50 одиниць, не враховуючи БПЛА. Зокрема, це п’ять танків, 19 бойових бронемашин, 10 артсистем, одна РСЗВ, один засіб ППО, 14 автомобілів. Нейтралізовано або знищено 263 БПЛА різних типів. Зокрема, 16 безпілотників збито зі стрілецької зброї.