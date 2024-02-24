На Таврійському напрямку уражено російські "Тор" і "Солнцепьок"

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу було уражено та пошкоджено техніку противника, зокрема ЗРК "Тор" і важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" - у Донецькій області; три квадроцикли на додачу до танків і ББМ - на Запорізькому напрямку, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у телеграм-каналі.

Він поінформував, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу ворог завдав 33 авіаційних і 3 ракетних удари, 99 ударів дронами-камікадзе, здійснив 61 бойове зіткнення і 1127 обстрілів, зокрема 3 скидання з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною.

"Наші війська продовжують ведення оборонної операції і проводять активні дії за певними напрямками", - заявив він.

За даними Тарнавського, загальні втрати росіян становлять: у живій силі - 312 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 26 одиниць, не рахуючи БпЛА. Зокрема, це 3 танки, 6 бойових бронемашин, 7 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 6 автомобілів і 2 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 281 БпЛА різних типів.