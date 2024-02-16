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10:04 16.02.2024

Втрати окупантів на таврійському напрямку становлять 711 осіб - Тарнавський

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Втрати окупантів на таврійському напрямку становлять 711 осіб - Тарнавський

В операційній зоні "Таврія" минулої доби ворог завдав 58 авіаударів, трьох ракетних ударів, провів 70 бойових зіткнень і здійснив 1031 артобстріл, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Наші захисники і захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Загальні втрати ворога в живій силі становлять 711 осіб", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Крім того, ворог за минулу добу втратив 52 одиниці озброєнь і техніки, не рахуючи БпЛА.

"Зокрема, дев'ять танків, 24 ББМ, 10 артсистем, одну станцію БпЛА, шість автомобілів. Також Сили оборони України знищили дві одиниці спецтехніки противника", - зазначив Тарнавський.

Також було нейтралізовано або знищено 259 БпЛА різних типів. 

Теги: #таврійський_напрямок

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