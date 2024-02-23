Ворог знову здійснив п'ять скидів із БПЛА гранат з отруйною речовиною на таврійському напрямку - Тарнавський

Більшість бойових зіткнень за добу припала на район Мар'їнки, також ворог знову здійснив п'ять скидань із БПЛА гранат з отруйною речовиною на таврійському напрямку, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Якщо по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник за минулу добу вчинив 61 штурмову дію, то лише на мар’їнський напрямок припали 43 боєзіткнення. Дякую за стійкість нашим підрозділам, які тримають лінію оборони. Загалом росіяни завдали 38 авіаударів (майже всі - на Донеччині), 97 ударів дронами-камікадзе, 1 102 обстріли наших позицій, зокрема знову здійснили 5 скидів із БПЛА гранат з отруйною речовиною", - написав він у телеграм-каналі.

Тарнавський зазначив, що загальні втрати агресора в живій силі минулої доби становлять 503 особи, в озброєнні та військовій техніці - 25 одиниць, не враховуючи БПЛА. Зокрема це 9 бойових бронемашин, 8 артсистем, 7 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки.

Також нейтралізовано або збито 261 БПЛА різних типів. Крім того, Сили оборони України знищили 4 склади боєприпасів та ще 2 важливі об'єкти ворога.

"Ще пів десятка окупантів були захоплені в полон (на авдіївському напрямку)", - додав командувач.