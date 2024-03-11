Ворог почав активніше, ніж зазвичай, вдаватися до дій у напрямку Новомихайлівки та на Времівському виступі - ОСУВ "Таврія"

Від початку сьогоднішньої доби ворог почав активніше здійснювати дії в напрямку н. п. Новомихайлівка (новопавлівський напрямок), а також на Времівському виступі, фіксується підтягування деяких резервів, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Від початку сьогоднішньої доби понеділка ворог почав проводити дещо активніші, ніж зазвичай, дії саме на напрямку н. п. Новомихайлівка (новопавлівський напрямок), а також на так званому Времівському виступі (це села Урожайне та Старомайорське). Це ще один виступ, на якому території були деокуповані під час української наступальної операції влітку минулого року", - сказав він в ефірі телемарафону в понеділок.

Речник зазначив, що ворог підтягнув деякі резерви, зокрема на новопавлівський напрямок з іншого напрямку прибув танковий полк.

"Противник хоче наступати й посилювати тиск на села Новомихайлівка, Георгіївка, в районі міста Красногорівка. Але що стосується сьогоднішньої доби, то втрат позицій не допущено, успіху противник не мав", - додав він.

Лиховій зазначив, що, як і раніше, новопавлівський та авдіївський напрямки залишаються найгарячішими, а лінія бойового зіткнення є дуже динамічною.

"За вчора одну позицію було втрачено, але дві позиції - відновлено", - розповів він.

Загалом за добу ворог втратив у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" 392 особи живої сили та 47 одиниць військової техніки й озброєння.