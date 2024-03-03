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14:16 03.03.2024

На Таврійському напрямку ворог 9 разів скинув із БПЛА боєприпаси з хімічною речовиною - Тарнавський

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На Таврійському напрямку ворог 9 разів скинув із БПЛА боєприпаси з хімічною речовиною - Тарнавський

За минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог здійснив 9 скидань із БПЛА боєприпасів із хімічною речовиною, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Серед іншого, росіяни здійснили одразу 9 скидань із БПЛА боєприпасів із хімічною речовиною, що, нагадаю, є порушенням Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в неділю.

Загалом за добу ворог завдав 14 авіаударів, наголошується, що їхня кількість послідовно зменшується, також окупанти здійснили 43 бойові зіткнення, 950 обстрілів і 90 ударів дронами-камікадзе.

Тарнавський наголосив, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" обстановка залишається складною, проте контрольованою.

"На Авдіївському напрямку вона стабілізується. Наші війська продовжують ведення оборонної операції", - зазначив він.

Загалом втрати окупантів становили 393 особи вбитими та пораненими, 37 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, 7 танків, 7 ББМ, 7 артилерійських систем і мінометів, 15 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки. Нейтралізовано або збито 338 БПЛА різних типів.

ЗСУ також знищили бліндаж і ще 3 важливі об'єкти противника.

Теги: #таврійський_напрямок

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