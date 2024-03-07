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14:11 07.03.2024

Росіяни в операційній зоні "Таврія" втратили 389 осіб особового складу та 54 одиниці техніки - Тарнавський

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Росіяни в операційній зоні "Таврія" втратили 389 осіб особового складу та 54 одиниці техніки - Тарнавський

За минулу добу російські окупанти на таврійському напрямку завдали 24 авіаударів, трьох ракетних ударів, 127 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили 57 бойових зіткнень і 899 артобстрілів, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Ситуація залишається складною, проте контрольованою. На авдіївському напрямку наші захисники й захисниці відбили 21 атаку росіян. На новопавлівському напрямку противник 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. Помітно активізувався ворог на оріхівському напрямку - тут відбито 16 штурмових дій росіян на роботинському виступі", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Минулої доби загальні втрати ворога становили 389 осіб (вбиті й поранені, а також троє взяті в полон) і 54 одиниці техніки без урахування БпЛА (3 танки, 10 ББМ, 19 артсистем, 1 ПТРК, 1 СПГ/АГС, 17 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки). Також було нейтралізовано або збито 312 БпЛА різних типів.

Серед ураженого російського озброєння - дві 203-мм самохідні гармати 2С7 "Піон", 152-мм самохідна гаубиця 2С3 "Акація", ще один комплекс відеоспостереження "Муром-М".

Крім того, Сили оборони України знищили ще три склади боєприпасів ворога. 

Теги: #таврійський_напрямок

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