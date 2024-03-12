Ще більша активізація противника спостерігається на таврійському напрямку - ОСУВ "Таврія"

На таврійському напрямку від початку доби фіксують ще більшу активізацію противника, про підготовку ворогом "ударного кулака" для прориву не йдеться, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Сьогодні в нас спостерігається ще більша активізація противника, коли з 00:00 станом на 6-ту ранку в нас уже тривало 11 бойових зіткнень на всій лінії фронту. А від початку доби на ранок було зафіксовано 15 бойових зіткнень на донецькому відрізку фронту і 6 бойових зіткнень на запорізькому", - сказав він в ефірі телемарафону у вівторок.

Речник зазначив, що дві третіх боїв на всій лінії фронту припадає на зону відповідальності ОСУВ "Таврія". Лиховій зазначив, що характер бойових дій інтенсивний, і ворог не полишає спроб перед президентськими виборами в РФ виконати "якісь політичні завдання".

Речник додав, що на всіх напрямках у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" висока інтенсивність боїв. Зокрема, особливо активним залишається новопавлівський напрямок. Також гарячим залишається авдіївський напрямок.

"Водночас також оріхівський, запорізький - досить напружені, там ворог теж атакує малими штурмовими групами й не має успіху. Але що більше він атакує, то більше результати бойової роботи показують знищення противника", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання, чи спостерігається створення ворогом "ударного кулака" для прориву української оборони, Лиховій сказав, що ні.

"Ми бачимо всі спроби росіян провести певну ротацію, провести посилення підрозділів, які знищуються, але немає підстав казати, що на якомусь із напрямків ОСУВ "Таврія" противник формує "ударний кулак" для великого прориву вглиб нашої оборони", - розповів він.

За його словами, загальна чисельність контингенту росіян на кожному з відрізків "залишається плюс-мінус постійною".

"Про формування "ударних кулаків" не йдеться", - сказав Лиховій.

Загалом на авдіївському напрямку - близько 48 тисяч військових РФ, на запорізькому - приблизно 50 тисяч.