Події

17:50 29.02.2024

На Таврійському напрямку знешкоджено 431 окупанта за добу, чотирьох узято в полон

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На Таврійському напрямку знешкоджено 431 окупанта за добу, чотирьох узято в полон

Загальні втрати російських окупантів у живій силі в усій операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" становили 431 особу за минулу добу, чотирьох окупантів захоплено в полон.

Як повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у телеграмі у четвер, уражено один район зосередження особового складу противника.

За добу окупанти також втратили 10 танків, 22 бойові броньовані машини, 7 артилерійських систем, 7 автомобілів. Нейтралізовано або знищено 339 ворожих безпілотних літальних апаратів різних типів.

Водночас агресор завдав за добу 57 авіаударів, 4 ракетні удари, 89 ударів дронами-камікадзе, здійснив 64 штурмових дії та 1 072 обстріли (зокрема 6 - із застосуванням отруйних речовин).

За словами Тарнавського, сили ОСУВ "Таврія" продовжують ведення оборонної операції, а противник зосереджує основні зусилля на авдіївському напрямку, де протягом минулої доби було відбито 25 атак противника в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське.

"На новопавлівському напрямку Сили оборони стримують росіян у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного, де вчора відбулося загалом 38 боєзіткнень. Зокрема ворог не мав успіху в Красногорівці, яка була звільнена зусиллями підрозділів 3-ї штурмової бригади. Лише тут втрати росіян убитими й пораненими склали близько 100 осіб", - написав Тарнавський. 

Теги: #таврійський_напрямок

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