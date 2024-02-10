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07:29 10.02.2024

Українська ППО вночі знищила 23 із 31 "Шахедів" в Одеській і Харківській областях - Повітряні сили ЗСУ

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Українська ППО вночі знищила 23 із 31 "Шахедів" в Одеській і Харківській областях - Повітряні сили ЗСУ

Українська ППО в ніч на 10 лютого знищила 23 із 31 "Шахедів" над Одеською та Харківською областями, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в суботу вранці.

"У ніч на 10 лютого 2024 року противник атакував 31 ударним БПЛА типу "Shahed-136/131" з Балаклави та мису Чауда - Крим, Курської області - рф. Основні напрямки удару - Одеська та Харківська області", - повідомляється в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

"У результаті бойової роботи знищено 23 "шахеди" в межах Одеської та Харківської областей", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #ліквідація #пс_зсу #шахеди

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