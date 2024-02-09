Основна сесія вступних іспитів до магістратури відбуватиметься з 24 червня по 15 липня 2024 року

Оприлюднено календарний план організації та проведення у 2024 році вступних іспитів до магістратури, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Зазначається, що відповідно до календарного плану організації та проведення у 2024 році вступних іспитів до магістратури, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, вступні іспити відбуватимуться у дві сесії: основна сесія з 24 червня до 15 липня та додаткова сесія з 31 липня до 14 серпня.

Згідно з повідомленням, наказ також передбачає два періоди реєстрації осіб, які бажають узяти участь у єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) і єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та до магістратури, - основний і додатковий.

Так, основний етап реєстрації триватиме з 7 по 29 травня включно, її здійснюватимуть приймальні комісії вищої освіти, а в додатковий період (17-21 червня) можуть бути зареєстровані для проходження іспитів ті особи, які не змогли цього зробити під час основного періоду реєстрації.

"До 17 червня учасники, зареєстровані на основну сесію вступних іспитів, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, а до 26 липня - учасники додаткової сесії", - повідомили в УЦОЯО.

Щодо інформації про результати основної сесії за шкалою 100-200 балів, то її буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 20 липня, додаткової - до 20 серпня.