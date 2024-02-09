Події

11:50 09.02.2024

Безпілотники СБУ вдарили по двох НПЗ у Краснодарському краї - джерело

1 хв читати
Безпілотники СБУ вдарили по двох НПЗ у Краснодарському краї - джерело

Безпілотники Служби безпеки України атакували два нафтопереробні заводи в Краснодарському краї РФ - Ільський і Афіпський НПЗ, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

"Атаки СБУ по російських нафтопереробних заводах тривають. Цього разу безпілотники служби вдарили відразу по двох НПЗ у Краснодарському краї - не лише по Ільському, а й по Афіпському", - розповів співрозмовник агентства в п'ятницю.

Говорячи про результати атаки по Ільському НПЗ, джерело зазначило: "Виникла велика пожежа, вражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тонн на рік. А без неї ворог не зможе виробляти дизпальне для військових потреб".

Він уточнив, що ціна такої установки становить $50 млн.

"По Афіпському заводу безпілотники також влучно відпрацювали, але наслідки уточнюються", - поінформувало джерело.

За його словами, обидва об'єкти розташовані на відстані близько 20 км один від одного, росіяни навіть були змушені піднімати в небо літаки, але це не допомогло захистити важливі НПЗ.

"Такі заводи - цілком законні цілі. Вони не лише працюють на оборонку й забезпечують пальним російські війська, але й важливі для економіки РФ.

У жовтні минулого року СБУ успішно атакувала дронами Афіпський НПЗ, на якому виробляли мільйони тонн авіаційного пального для ворожих літаків.

Теги: #сбу #нпз #краснодар #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 08.02.2024
СБУ виявила три схрони з ворожою зброєю та вибухівкою, зокрема гранатомети біля Києва

СБУ виявила три схрони з ворожою зброєю та вибухівкою, зокрема гранатомети біля Києва

15:58 07.02.2024
Україна готується до масового випуску аналогів російського БПЛА "Ланцет"

Україна готується до масового випуску аналогів російського БПЛА "Ланцет"

15:26 07.02.2024
Глава СБУ на зустрічі з послами країн G7: Незалежність ЗМІ має бути забезпечена на 100%, не допущу порушень цього принципу демократії

Глава СБУ на зустрічі з послами країн G7: Незалежність ЗМІ має бути забезпечена на 100%, не допущу порушень цього принципу демократії

17:54 06.02.2024
Хакери PRANA Network зламали поштові сервери іранської компанії, яка сприяє нелегальному продажу дронів у РФ

Хакери PRANA Network зламали поштові сервери іранської компанії, яка сприяє нелегальному продажу дронів у РФ

17:37 06.02.2024
За ліквідацією Киви, Татарського та інших зрадників стоїть СБУ - джерело

За ліквідацією Киви, Татарського та інших зрадників стоїть СБУ - джерело

15:20 06.02.2024
Дії співробітників СБУ зі стеження за представниками ЗМІ неприпустимі, захист незалежності медіа відтепер надпріоритет - Малюк

Дії співробітників СБУ зі стеження за представниками ЗМІ неприпустимі, захист незалежності медіа відтепер надпріоритет - Малюк

14:32 06.02.2024
Рада викликала главу СБУ для роз’яснень у справі видання Bihus.Info - нардепи

Рада викликала главу СБУ для роз’яснень у справі видання Bihus.Info - нардепи

23:51 05.02.2024
Малюська про стеження за Bihus.Info: потрібно більше контролю за діями спецслужб усередині країни

Малюська про стеження за Bihus.Info: потрібно більше контролю за діями спецслужб усередині країни

22:52 05.02.2024
Начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Семенченка звільнили через стеження за Bihus.Info

Начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Семенченка звільнили через стеження за Bihus.Info

21:57 05.02.2024
Окремі співробітники Bihus.Info опинилися серед клієнтів дилерів наркотичних речовин

Окремі співробітники Bihus.Info опинилися серед клієнтів дилерів наркотичних речовин

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польські фермери перешкоджатимуть вивантаженню агропродукції з України на залізничній станції Ізов

Сирський: На порядку денному - нові завдання, лише зміни та постійне вдосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху

Президент присвоїв Залужному, Буданову та Агеєву звання Герой України

Сили оборони за добу ліквідували 910 окупантів - Генштаб

Українська ППО вночі знищила 10 із 16 "шахедів" у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях

ОСТАННЄ

Рух транспорту на кордоні з Польщею ускладнений через протести фермерів

Єврокомісар із сільського господарства пообіцяв польським фермерам-страйкарям збільшення фінансування і продовження пільг

Польські фермери перешкоджатимуть вивантаженню агропродукції з України на залізничній станції Ізов

У суботу по всій Україні сніг із дощем та ожеледиця, у неділю потеплішає

Сирський: На порядку денному - нові завдання, лише зміни та постійне вдосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху

Президент присвоїв Залужному, Буданову та Агеєву звання Герой України

Основна сесія вступних іспитів до магістратури відбуватиметься з 24 червня по 15 липня 2024 року

Несанкціонований відбір газу виявлено на Черкащині - Міненерго

Потужність трьох із дев'яти енергоблоків АЕС знижено для ремонтів - "Укренерго"

ТЧХУ встановило в Херсонській області 19 мобільних укриттів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА