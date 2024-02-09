За добу окупанти завдали 156 ударів по прифронтових громадах Запорізької області

За добу війська РФ із різних видів зброї завдали 156 ударів по 24 прифронтових громадах Запорізької області, повідомляє обласна військова адміністрація в п'ятницю вранці.

"За минулу добу військовослужбовці РФ завдали 156 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області", - йдеться в телеграм-каналі ОВА.

За даними обладміністрації, окупанти випустили 5 авіаснарядів по Оріхову і Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Гуляйпільське, Темирівку і П'ятихатки.

58 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівку, Новоандріївку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Левадне і Полтавку.

90 артударів припали на територію Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків, Чарівного, Малинівки, Білогір'я, Приютного, Преображенки, Роботиного, Степногірська, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл.