Події

08:46 09.02.2024

За добу окупанти завдали 156 ударів по прифронтових громадах Запорізької області

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За добу війська РФ із різних видів зброї завдали 156 ударів по 24 прифронтових громадах Запорізької області, повідомляє обласна військова адміністрація в п'ятницю вранці.

"За минулу добу військовослужбовці РФ завдали 156 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області", - йдеться в телеграм-каналі ОВА.

За даними обладміністрації, окупанти випустили 5 авіаснарядів по Оріхову і Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Гуляйпільське, Темирівку і П'ятихатки.

58 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівку, Новоандріївку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Левадне і Полтавку.

90 артударів припали на територію Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків, Чарівного, Малинівки, Білогір'я, Приютного, Преображенки, Роботиного, Степногірська, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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