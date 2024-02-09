Мирний житель постраждав унаслідок нічної ворожої атаки дронів на Харківщину - Синєгубов

У ніч на п'ятницю російські окупаційні війська атакували БПЛА Shahed с. Карпове Зміївської тергромади Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Нанесено щонайменше 7 ударів. Рятувальники ліквідували пожежі в будівлі готелю, на літньому майданчику ресторану. Також пошкоджено 3 автомобілі. Постраждав 47-річний цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці. Унаслідок інших ударів пошкоджено приватні житлові будинки, триповерхову будівлю комплексу відпочинку, їдальню", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби внаслідок ворожих обстрілів в Івашках пошкоджено двоповерховий житловий будинок, приватний будинок, приватне підприємство, газові мережі, у Вовчанську - приватні будинки та госпбудівлю, у Липцях - приватний будинок, у Козачій Лопані - газорозподільний пункт. Без постраждалих.