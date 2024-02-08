Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у грудні зросла на 37,6 тис.

Статус тимчасового захисту в країнах ЄС на кінець 2023 року мали 4 млн 312,22 тис. громадян країн, що не входять до ЄС, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року, повідомляє Євростат.

"Порівняно з кінцем листопада 2023 року найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів спостерігалося в Німеччині (+15 285; +1,2%), Чехії (+3 750; +1,0%) та Іспанії (+2 255; +1,2%). Кількість бенефіціарів дещо знизилася в трьох країнах, а саме в Італії (-125 осіб; -0,1%), Франції (-245 осіб; -0,4%) і Польщі (-315 осіб; -0,0%)", - вказує статистичне відомство.

У грудні приріст залишився на рівні листопада - 0,9% порівняно з 1,2% у жовтні, тоді як у вересні-серпні він становив 0,8-1%. Усі ці дев'ять місяців найбільший приріст спостерігався в Німеччині - сумарно понад 185 тис. осіб, за якою йде Чехія - 62,5 тис.

Згідно з даними Євростату, на кінець 2023 року основними країнами ЄС, які прийняли одержувачів тимчасового захисту з України, були Німеччина (1 млн 251,25 тис. осіб; 29,0% від загальної кількості), Польща (954,80 тис. осіб; 22,1%) і Чехія (373,04 тис. осіб; 8,7%). Сумарна частка цих трьох країн становить 59,8%.

Роком раніше показник Польщі був 956,76 тис., Німеччини - 936,38 тис. і Чехії - 431,31 тис.

Євростат уточнює, що порівняно з чисельністю населення кожного члена ЄС найбільша кількість бенефіціарів тимчасового захисту на тисячу осіб у грудні 2023 року спостерігалася в Чехії (34,5), Болгарії (26,5), Естонії (26,3), Литві (26,2) та Польщі (26,0), тоді як відповідний показник на рівні ЄС зріс до 9,6.

Мовиться також, що на 31 грудня 2023 року на громадян України припадало понад 98% бенефіціарів тимчасового захисту. Дорослі жінки становили майже половину (46,2%) одержувачів тимчасового захисту в ЄС, діти - трохи більше ніж третину (33,2%), тоді як дорослі чоловіки - трохи більше ніж п'яту частину (20,6%) від загальної кількості. Сім місяців раніше частка жінок була 46,6%, дітей - 34,6% і дорослих чоловіків - 18,8%.

Згідно з представленими даними, у грудні четвертою за кількістю біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС залишалася Іспанія - 194,92 тис., а замикала п'ятірку Болгарія зі 170,97 тис.

Понад 100 тис. таких осіб на кінець 2023 року були також в Італії - 161,38 тис., Румунії - 145,85 тис., Нідерландах - 145,62 тис., Словаччині - 114,23 тис. та Ірландії - 101,49 тис.

Від 50 тис. до 100 тис. їх налічували в Австрії - 83,41 тис., Литві - 74,96 тис., Бельгії - 74,60 тис., Норвегії - 66,94 тис., Франції - 64,93 тис. (дані про дітей переважно не включено - Євростат), Фінляндії - 64,19 тис. і Португалії - 58,86 тис.

Далі йдуть Латвія - 43,82 тис., Швеція - 43,71 тис., Естонія - 35,95 тис., Данія - 36,27 тис., Угорщина - 33,88 тис., Греція - 26,85 тис., Хорватія - 23,04 тис., Кіпр - 19,27 тис., Люксембург - 4,23 тис., Ісландія - 3,88 тис., Мальта - 1,97 тис. і Ліхтенштейн - 0,57 тис.

Євростат уточнив, що всі наведені дані відносяться до надання тимчасового захисту на підставі Рішення Ради ЄС 2022/382 від 4 березня 2022 року, яке встановлює наявність масового припливу переміщених осіб з України у зв'язку з військовим вторгненням Росії і тягне за собою введення тимчасового захисту.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі на кінець минулого року оцінювали в 5,954 млн, а загалом у світі - у 6,357 млн.

У самій Україні, за даними ООН на 6 листопада, було 3,674 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно з колишньою оцінкою 5,088 млн. "Це (таке значне скорочення) пов'язане не зі значним поверненням ВПО, а, скоріше, насамперед, зі зміною методики розрахунку чисельності ВПО. Нова базова цифра чисельності населення, яка використовується для екстраполяції оцінок ВПО, тепер враховує відсутність близько 6,2 млн біженців з України, які більше не перебувають у країні", - пояснює УВКБ ООН.

Як зазначив на початку березня минулого року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%. Мінекономіки в макропрогнозі на цей рік заклало повернення в Україну 1,5 млн осіб, тоді як у Нацбанку не очікують істотної зміни ситуації з міграцією.

Як зазначив на початку березня минулого року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%. Мінекономіки в макропрогнозі на цей рік заклало повернення в Україну 1,5 млн осіб, тоді як у Нацбанку, навпаки, очікують відтоку з України 0,1 млн після 0,2 млн у 2023 році.