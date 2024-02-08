Штаби всіх рівнів мають знати і відчувати фронт так само, як солдати на "нулі" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прийняв рішення оновити керівництво Сил оборони.

"Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва ЗСУ. Це не про прізвища і тим більше не про політику. Це про систему нашої армії, про менеджмент у ЗСУ та про залучення досвіду бойових командирів цієї війни", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Нині, за його словами, потрібна більша технологічність дій армії та перезавантаження генералітету.

"Штаби всіх рівнів мають знати і відчувати фронт так само, як солдати на "нулі". Бойові командири цієї війни, командири з "нуля" мають реалізувати свій особливий досвід на рівні всієї армії - у керівництві", - наголосив президент.

"Зараз Сили оборони України - це майже мільйон людей, які були призвані для захисту нашої держави. Станом на сьогодні більша частина з них не відчула фронт так, як меншість, яка реально воює на передовій", - зазначив Зеленський.

Це, заявив президент, означає, що потрібен інший підхід, зокрема, до ротацій.

"Інший підхід до управління фронтом. Інший підхід до мобілізації та рекрутингу. Усе це дасть більшу повагу до солдата і поверне чіткість діям у війні", - резюмував він.