ЄС передав Державній спеціальній службі транспорту України систему розмінування DOK-ING MV-10

Під час цьогорічного візиту в Україну високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля Державна спеціальна служба транспорту України отримала систему розмінування DOK-ING MV-10.

Як повідомляє Європейська служба зовнішніх зв'язків, це нове постачання в межах пакета підтримки Європейського Союзу на суму 25 мільйонів євро для гуманітарного розмінування в Україні, оголошеного на саміті Україна-ЄС у лютому 2023 року.

Пакет призначений для забезпечення нагальних потреб українських державних операторів протимінної діяльності - від базового обладнання для команд розмінування до піротехнічних автомобілів і роботизованих систем розмінування.

"Даючи відсіч агресору, Україна водночас і відновлюється. Оператори протимінної діяльності беруть на себе надзвичайно небезпечне, але важливе завдання з очищення звільнених територій від смертоносних мін, залишених російськими агресорами. Для нас це велика честь - зробити роботу українських саперів безпечнішою та ефективнішою завдяки цьому європейському обладнанню. Разом ми можемо допомогти врятувати життя і зробити внесок у краще майбутнє України", - сказав Боррель.

Зазначено, що система розмінування MV-10 забезпечує знешкодження протипіхотних, протитанкових мін, а також - підірваних боєприпасів, і, зокрема, придатна для очищення великих територій. Завдяки можливості дистанційного керування, система особливо безпечна з точки зору експлуатації та може забезпечити розмінування до 4000 кв. м за годину, включно з ділянками, розташованими на крутих схилах.

Ця підтримка протимінної діяльності від ЄС також передбачає і спеціальне навчання для українських спеціалістів, які працюють із системою MV-10.