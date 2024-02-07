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09:02 07.02.2024

Ранкові ворожі удари по Харкову було завдано С-300, постраждала жінка

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Ранкові ворожі удари по Харкову було завдано С-300, постраждала жінка

У середу вранці російські окупаційні війська завдали серію ударів по Харкову ракетами С-300, унаслідок чого постраждала жінка, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові почався обстріл ракетами С-300 з 6:00, зафіксовано влучання в Слобідському районі. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Отримала легкі ушкодження 52-річна жінка. Без госпіталізації. Огляд місць (влучень - ІФ-У) триває", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби ворожим артилерійським і мінометним обстрілам ворога піддалися близько 22 населених пунктів області. Крім того, окупанти посилили удари керованими авіабомбами.

Зокрема, о 9:40 окупанти завдали ударів двома КАБами по Охрімівці. Було пошкоджено 10 ангарів підприємства та іншу нежитлову інфраструктуру.

О 9:40 стався ворожий обстріл чотирма КАБами Малої Вовчої. У результаті пошкоджено 5 приватних будинків, складське приміщення, автомобіль.

О 9:50 у Варварівці стався обстріл трьома КАБами. Пошкоджено школу.

Близько 14:00 внаслідок ударів по Піщаному постраждала 70-річна жінка. У неї вибухова травма і травматична ампутація пальців. Поранену госпіталізували.

О 14:40 окупанти обстріляли Вовчанськ, пошкоджено господарські приміщення підприємства. Унаслідок повторного обстрілу пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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