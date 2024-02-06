Турецький виробник безпілотників Baykar починає будівництво заводу в Україні

Турецька оборонна компанія Baykar почала будівництво заводу під Києвом, на якому працюватиме близько 500 осіб і де вироблятимуть моделі безпілотників TB2 або TB3, повідомив Reuters генеральний директор компанії у вівторок.

Безпілотники Bayraktar турецького виробництва здобули широку популярність у світі після того, як українські військові почали використовувати їх для протидії російським військам, знищуючи бронетехніку та артилерійські системи.

Компанія Baykar заявила, що підписала експортні угоди на свій безпілотник TB2 з 30 країнами. Серед них Україна, Ефіопія, Лівія та Азербайджан з 2018 року, за даними аналітичного центру SIPRI.

"Наш завод будується... нам потрібно близько 12 місяців, щоб закінчити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури", - сказав генеральний директор Baykar Халук Байрактар у кулуарах Всесвітньої оборонної виставки в Ер-Ріяді.

"Завод в Україні - великий, ми плануємо, що на ньому працюватиме близько 500 осіб", - сказав він. Байрактар зазначив, що продуктивність становитиме близько 120 одиниць на рік, але сказав, що поки незрозуміло, чи буде виробництво на українському заводі зосереджене на моделі безпілотника TB2 або TB3.

Відповідаючи на запитання про те, чи будуть питання безпеки, пов'язані з триваючим конфліктом, становити побоювання для заводу, він сказав, що плани "повністю просуваються" і "ніщо" не може їх зупинити.

Як повідомлялося раніше, Міністерство оборони України і турецька компанія Baykar Makina уклали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів.