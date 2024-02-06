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19:26 06.02.2024

Верховна Рада розгляне звільнення Лапутіної з посади міністра ветеранів 7 лютого

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Верховна Рада розгляне звільнення Лапутіної з посади міністра ветеранів 7 лютого

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявляє, що парламент розгляне звільнення Юлії Лапутіної з посади міністра у справах ветеранів 7 лютого.

"Завтра ми здійснимо кадрове рішення в цьому питанні (звільнення Юлії Лапутіної з посади міністра)", - сказав він на заході щодо пріоритетів трансформації державного управління у вівторок у Києві.

Водночас, за словами Корнієнка, питання призначення нового міністра у справах ветеранів розглядатиметься пізніше.

Як повідомлялося, заява Лапутіної про відставку надійшла до Верховної Ради в понеділок, 5 лютого.

Український парламент призначив Лапутіну міністром у справах ветеранів у грудні 2020 року.

На початку листопада 2023 року громадська рада при Мінветеранів закликала Лапутіну піти у відставку з посади міністра.

Наприкінці січня 2024 року Лапутіна заявляла, що у владних коридорах із нею не було розмов про відставку.

Теги: #кадри #мінветеранів

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