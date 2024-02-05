5 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 712 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 712 RUSSIAN AGRESSION

5 лютого відзначають Всесвітній день Нутелли, День ерудита.

У Мексиці - День Конституції, у Фінляндії - День Рунеберга і День прапора, у США - національний день метеоролога.

Католицька церква - День пам'яті святої Агати. У католицьких храмах цього дня освячують хліб, сіль і воду, які, за повір'ям, захищають житло від вогню.

Православна церква вшановує пам'ять святої Агафії.

Всесвітній день Нутелли

Щорічно, з 2007 року, 5 лютого відзначається Всесвітній день Нутелли.

Бренд Nutella, відомий в усьому світі та надпопулярний насамперед серед дітей, забезпечив собі почесне місце у списку всесвітніх свят практично одразу. Американка Сара Россо - блогерка, яка проживає в Італії, запропонувала провести 5 лютого 2007 року Всесвітній день Нутелли. Ініціативу підхопили мільйони шанувальників цього смачного продукту.

Нутелла - шоколадно-горіхова паста родом з Італії. Історія її появи починається в повоєнні роки в італійському місті Альба. У 1946 році кондитер і власник пекарні П'єтро Ферреро почав виробляти шоколадні батончики м'якої консистенції під назвою "Джандуя", на ім'я одного з місцевих карнавальних персонажів. Річ у тім, що ввезення какао в Італію в перші повоєнні роки було обмеженим. Це підштовхнуло П'єтро Ферреро використати на додачу до какао-масла новий інгредієнт, яким стали обсмажені й перемелені лісові горіхи, які удосталь росли в тому регіоні. М'які шоколадно-горіхові батончики припали до смаку місцевим дітям і стали користуватися великим попитом.

День ерудита

Подія присвячена інтелектуально обдарованим людям, які мають великий багаж знань і знають, як ним користуватися.

Ерудованість зовсім не пов'язана з наявністю вищої освіти. Ерудована людина самовдосконалюється протягом усього життя і читає багато різноманітної літератури.

Ще цього дня:

1904 - Війська США покинули Кубу після шести років окупації;

1917 - Ухвалено чинну конституцію Мексики, яка першою у світі закріпила соціальні права;

1919 - Перша в Європі регулярна пасажирська авіалінія компанії Deutsche Luft-Reederei GmbH зв'язала в Німеччині Берлін і Веймар;

1924 - Радіо ВВС почало передавати з Грінвічської обсерваторії сигнали точного часу;

1928 - Німецький хімік Адольф Віндаус уперше синтезував вітамін D, нестача якого спричиняє рахіт;

1924 - Гринвіцька обсерваторія почала передавати погодинні Звук сигнали точного часу по радіо;

1935 - У Нью-Йорку організатори професійного боксу ухвалили рішення, що поєдинки за чемпіонське звання не можуть тривати понад 15 раундів;

1952 - Нью-Йорк став першим містом світу, де почали використовувати триколірні світлофори;

1958 - Під час військових навчань поблизу узбережжя Джорджії в авіакатастрофі загублено водневу бомбу, яку не вдалося знайти досі;

1971 - З'явився фондовий індекс NASDAQ ("Автоматизовані котирування Національної асоціації дилерів з цінних паперів США");

1977 - Заарештовано лідерів Української Гельсінської групи Миколу Руденка та Олексу Тихого;

1979 - Аргентина відкрила антарктичну науково-дослідну станцію Бельграно II;

1989 - Розпочав мовлення всеєвропейський канал Eurosport;

1991 - Столицю Киргизії, яка 65 років носила ім'я Фрунзе, перейменовано на Бішкек;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Норвегією;

1999 - Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, отримав рік в'язниці за побиття двох людей, машина яких зіткнулася з автомобілем Тайсона. Боксер відсидів лише 3,5 місяці;

2009 - Отримавши викуп 3 млн. 200 тис. доларів, сомалійські пірати відпустили судно "Фаїна", у складі екіпажу якого було 17 українців. Судно перебувало в полоні з 25 вересня 2008 р.

Церковне свято

День отримав свою назву на честь святої Агафії - християнської мучениці, яка жила в 3 столітті. За переказами, вона народилася на Сицилії в заможній родині. У молодості Агафія відкинула домагання міського префекта, а той, користуючись антихристиянськими законами, піддав її переслідуванням. Незважаючи на тортури дівчина не відмовилася ні від своїх моральних принципів, ні від віри.

Іменини: Олександра, Антон, Василиса, Макар, Михайло, Феодосій.