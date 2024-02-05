5 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день
ДЕНЬ 712 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 712 RUSSIAN AGRESSION
5 лютого відзначають Всесвітній день Нутелли, День ерудита.
У Мексиці - День Конституції, у Фінляндії - День Рунеберга і День прапора, у США - національний день метеоролога.
Католицька церква - День пам'яті святої Агати. У католицьких храмах цього дня освячують хліб, сіль і воду, які, за повір'ям, захищають житло від вогню.
Православна церква вшановує пам'ять святої Агафії.
Всесвітній день Нутелли
Щорічно, з 2007 року, 5 лютого відзначається Всесвітній день Нутелли.
Бренд Nutella, відомий в усьому світі та надпопулярний насамперед серед дітей, забезпечив собі почесне місце у списку всесвітніх свят практично одразу. Американка Сара Россо - блогерка, яка проживає в Італії, запропонувала провести 5 лютого 2007 року Всесвітній день Нутелли. Ініціативу підхопили мільйони шанувальників цього смачного продукту.
Нутелла - шоколадно-горіхова паста родом з Італії. Історія її появи починається в повоєнні роки в італійському місті Альба. У 1946 році кондитер і власник пекарні П'єтро Ферреро почав виробляти шоколадні батончики м'якої консистенції під назвою "Джандуя", на ім'я одного з місцевих карнавальних персонажів. Річ у тім, що ввезення какао в Італію в перші повоєнні роки було обмеженим. Це підштовхнуло П'єтро Ферреро використати на додачу до какао-масла новий інгредієнт, яким стали обсмажені й перемелені лісові горіхи, які удосталь росли в тому регіоні. М'які шоколадно-горіхові батончики припали до смаку місцевим дітям і стали користуватися великим попитом.
День ерудита
Подія присвячена інтелектуально обдарованим людям, які мають великий багаж знань і знають, як ним користуватися.
Ерудованість зовсім не пов'язана з наявністю вищої освіти. Ерудована людина самовдосконалюється протягом усього життя і читає багато різноманітної літератури.
Ще цього дня:
1904 - Війська США покинули Кубу після шести років окупації;
1917 - Ухвалено чинну конституцію Мексики, яка першою у світі закріпила соціальні права;
1919 - Перша в Європі регулярна пасажирська авіалінія компанії Deutsche Luft-Reederei GmbH зв'язала в Німеччині Берлін і Веймар;
1924 - Радіо ВВС почало передавати з Грінвічської обсерваторії сигнали точного часу;
1928 - Німецький хімік Адольф Віндаус уперше синтезував вітамін D, нестача якого спричиняє рахіт;
1924 - Гринвіцька обсерваторія почала передавати погодинні Звук сигнали точного часу по радіо;
1935 - У Нью-Йорку організатори професійного боксу ухвалили рішення, що поєдинки за чемпіонське звання не можуть тривати понад 15 раундів;
1952 - Нью-Йорк став першим містом світу, де почали використовувати триколірні світлофори;
1958 - Під час військових навчань поблизу узбережжя Джорджії в авіакатастрофі загублено водневу бомбу, яку не вдалося знайти досі;
1971 - З'явився фондовий індекс NASDAQ ("Автоматизовані котирування Національної асоціації дилерів з цінних паперів США");
1977 - Заарештовано лідерів Української Гельсінської групи Миколу Руденка та Олексу Тихого;
1979 - Аргентина відкрила антарктичну науково-дослідну станцію Бельграно II;
1989 - Розпочав мовлення всеєвропейський канал Eurosport;
1991 - Столицю Киргизії, яка 65 років носила ім'я Фрунзе, перейменовано на Бішкек;
1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Норвегією;
1999 - Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, отримав рік в'язниці за побиття двох людей, машина яких зіткнулася з автомобілем Тайсона. Боксер відсидів лише 3,5 місяці;
2009 - Отримавши викуп 3 млн. 200 тис. доларів, сомалійські пірати відпустили судно "Фаїна", у складі екіпажу якого було 17 українців. Судно перебувало в полоні з 25 вересня 2008 р.
Церковне свято
День отримав свою назву на честь святої Агафії - християнської мучениці, яка жила в 3 столітті. За переказами, вона народилася на Сицилії в заможній родині. У молодості Агафія відкинула домагання міського префекта, а той, користуючись антихристиянськими законами, піддав її переслідуванням. Незважаючи на тортури дівчина не відмовилася ні від своїх моральних принципів, ні від віри.
Іменини: Олександра, Антон, Василиса, Макар, Михайло, Феодосій.