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13:11 02.02.2024

Україна і Канада створять нову міжнародну коаліцію з повернення українських дітей - глава МЗС

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Україна і Канада створять нову міжнародну коаліцію з повернення українських дітей - глава МЗС

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка прибула з візитом до Києва, анонсувала створення нової міжнародної коаліції з повернення українських дітей, яких незаконно перемістила РФ.

"Пізніше сьогодні Канада та Україна створять нову міжнародну коаліцію з повернення українських дітей, яка об'єднає країни світу для захисту інтересів цих дітей", - сказала вона на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві.

Жолі пояснила, що в межах зазначеної міжнародної коаліції з повернення українських дітей, Канада використовуватиме свою дипломатичну мережу в усьому світі, щоб "спілкуватися так, наче ці діти були б канадськими дітьми".

"І ми вестимемо переговори з багатьма, багатьма країнами світу. Мексика, Бразилія, ПАР, Катар. І звідти ми підвищуватимемо обізнаність про цих дітей. Ми підвищуватимемо обізнаність щодо цього питання. Ми зберемо багато країн, щоб поговорити про це. І, звісно, так, ми працюватимемо з країнами, які мають прямі відносини з Росією, щоб ці діти повернулися додому, тому що кожна дитина, яку повертають до своєї сім'ї, - це сама собою перемога", - зазначила вона.

Теги: #канада #діти #жолі

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