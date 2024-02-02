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07:33 02.02.2024

Рішення про виділення EUR50 млрд макрофінансової допомоги Україні гарантує стабільність фінансової підтримки Євросоюзом

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Рішення про виділення EUR50 млрд макрофінансової допомоги Україні гарантує стабільність фінансової підтримки Євросоюзом

Рішення Європейського союзу про виділення EUR50 млрд макрофінансової допомоги Україні гарантує стабільність подальшої фінансової підтримки Євросоюзом української держави, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Сьогоднішнє рішення гарантує стабільність фінансової підтримки з боку Європейського Союзу. Це ключове: стабільність. Тобто всі сумніви, коливання, що не буде підтримки, що зараз підуть якісь скорочення - вони сьогодні були знищені. Знаєте, сьогодні наші Збройні Сили потопили російський ракетоносець, а дипломатія України разом із європейськими партнерами потопили сумніви й розчарування в продовженні підтримки України", - сказав глава МЗС в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в четвер.

За його словами, підтримка ЄС зросла вдвічі порівняно з періодом із 24 лютого 2022 року.

"За два роки від початку повномасштабного вторгнення РФ бюджетна підтримка Європейського Союзу для України досягла 26 мільярдів євро. Таким чином, сьогодні Україна отримала вдвічі більшу суму, 50 мільярдів євро", - сказав Кулеба, додавши, що це рішення стало можливим завдяки роботі української сторони з європейськими лідерами і, зокрема, в переговорах з Угорщиною.

 

 

 

Теги: #єс #допомога #кулеба #макрофінансова

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