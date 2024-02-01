Нуланд обговорила з Єрмаком питання двостороннього співробітництва

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провели зустріч, повідомляє пресслужба Офісу президента в середу ввечері.

Андрій Єрмак від імені президента України подякував за надану США оборонну та економічну допомогу і зазначив, що продовження комплексної підтримки є критично важливим для наближення перемоги нашої держави.

Він поінформував гостю про ситуацію на передовій та першочергові потреби Сил оборони в озброєнні та військовій техніці, а також наголосив на критичній важливості продовження оборонної допомоги з боку США.

Окремо було обговорено очікування від саміту НАТО, який відбудеться в липні 2024 року у Вашингтоні.

"Президент України та наші громадяни розраховують, що на саміті НАТО буде належно оцінено зусилля України на шляху євроатлантичної інтеграції та ухвалено історичні рішення щодо нашої держави", - зазначив керівник Єрмак.

Під час зустрічі також було відзначено прогрес у реалізації реформ у нашій країні та акцентовано на подальших пріоритетних кроках для їхнього втілення.

Як повідомлялося, в Україну в середу, 31 січня, прибула заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.