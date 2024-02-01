Події

00:10 01.02.2024

Нуланд обговорила з Єрмаком питання двостороннього співробітництва

1 хв читати
Нуланд обговорила з Єрмаком питання двостороннього співробітництва

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провели зустріч, повідомляє пресслужба Офісу президента в середу ввечері.

Андрій Єрмак від імені президента України подякував за надану США оборонну та економічну допомогу і зазначив, що продовження комплексної підтримки є критично важливим для наближення перемоги нашої держави.

Він поінформував гостю про ситуацію на передовій та першочергові потреби Сил оборони в озброєнні та військовій техніці, а також наголосив на критичній важливості продовження оборонної допомоги з боку США.

Окремо було обговорено очікування від саміту НАТО, який відбудеться в липні 2024 року у Вашингтоні.

"Президент України та наші громадяни розраховують, що на саміті НАТО буде належно оцінено зусилля України на шляху євроатлантичної інтеграції та ухвалено історичні рішення щодо нашої держави", - зазначив керівник Єрмак.

Під час зустрічі також було відзначено прогрес у реалізації реформ у нашій країні та акцентовано на подальших пріоритетних кроках для їхнього втілення.

Як повідомлялося, в Україну в середу, 31 січня, прибула заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

Теги: #сша #україна #нуланд #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:35 01.02.2024
Росіяни за минулий день обстріляли десять громад Сумської області

Росіяни за минулий день обстріляли десять громад Сумської області

23:55 31.01.2024
Окупанти скинули КАБи на лікарню у Великому Бурлуці, 4 людини постраждали - нацполіція

Окупанти скинули КАБи на лікарню у Великому Бурлуці, 4 людини постраждали - нацполіція

23:36 31.01.2024
Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова

Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова

23:12 31.01.2024
Депутату, який підірвав гранати в Керецьківській сільраді, змінили підозру

Депутату, який підірвав гранати в Керецьківській сільраді, змінили підозру

21:56 31.01.2024
Україна готова до добросусідських відносин з Угорщиною - Єрмак

Україна готова до добросусідських відносин з Угорщиною - Єрмак

21:07 31.01.2024
Нуланд заявила, що американські керовані високоточні авіабомби скоро будуть на фронті

Нуланд заявила, що американські керовані високоточні авіабомби скоро будуть на фронті

20:32 31.01.2024
Нуланд упевнена, що Конгрес США проголосує за схвалення подальшої допомоги Україні

Нуланд упевнена, що Конгрес США проголосує за схвалення подальшої допомоги Україні

20:24 31.01.2024
Нуланд: Покидаю Київ із упевненістю, що на Путіна чекають сюрпризи на полі бою

Нуланд: Покидаю Київ із упевненістю, що на Путіна чекають сюрпризи на полі бою

20:14 31.01.2024
Шмигаль і Нуланд обговорили підтримку України з боку США

Шмигаль і Нуланд обговорили підтримку України з боку США

19:48 31.01.2024
Дві авіаносні групи ВМС США і японський вертольотоносець провели навчання у Філіппінському морі

Дві авіаносні групи ВМС США і японський вертольотоносець провели навчання у Філіппінському морі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти скинули КАБи на лікарню у Великому Бурлуці, 4 людини постраждали - нацполіція

Нуланд заявила, що американські керовані високоточні авіабомби скоро будуть на фронті

Новий законопроєкт про мобілізацію містить суперечливі норми і потребує доопрацювання

Нуланд: Покидаю Київ із упевненістю, що на Путіна чекають сюрпризи на полі бою

Енергетичну систему України цієї зими збережено - Зеленський

ОСТАННЄ

Вердикт Суду ООН створює прецедент для тоталітарних режимів безкарно порушувати міжнародне право

У Херсоні внаслідок обстрілів постраждала одна людина

Міністр оборони Нідерландів обговорила з європейськими колегами розширення оборонної промисловості для допомоги Україні

Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ - указ

У Торецьку внаслідок авіаудару постраждали двоє людей - Офіс генпрокурора

Новий законопроєкт про мобілізацію містить суперечливі норми і потребує доопрацювання

Шмигаль обговорив із послами країн "Великої сімки" подальшу фінансову підтримку України

Енергетичну систему України цієї зими збережено - Зеленський

Окупанти за добу завдали 7 ракетних і 65 авіаударів по Україні, обстріляли понад 130 населених пунктів

Українська авіація за добу завдала ударів по 14 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА