Події

21:03 31.01.2024

Міністр оборони Нідерландів обговорила з європейськими колегами розширення оборонної промисловості для допомоги Україні

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Міністр оборони Нідерландів обговорила з європейськими колегами розширення оборонної промисловості для допомоги Україні

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що обговорила з главами оборонних відомств інших країн Європейського Союзу розширення оборонної промисловості для поповнення запасів боєприпасів і надання військової допомоги Україні.

"Сильніша Європа потребує розширення оборонної промисловості. Я говорила про це зі своїми колегами в Брюсселі. Ми повинні мати можливість швидше поповнити запаси боєприпасів і виконати обіцянку, дану Україні... Важливо, щоб ми збільшили нашу військову підтримку України, щоб вона могла подолати російську агресію. Наша підтримка визначає результат війни", - написала Оллонгрен у твіттері у середу.

 

Теги: #єс #допомога #нідерланди #військова

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