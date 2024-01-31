Міністр оборони Нідерландів обговорила з європейськими колегами розширення оборонної промисловості для допомоги Україні

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що обговорила з главами оборонних відомств інших країн Європейського Союзу розширення оборонної промисловості для поповнення запасів боєприпасів і надання військової допомоги Україні.

"Сильніша Європа потребує розширення оборонної промисловості. Я говорила про це зі своїми колегами в Брюсселі. Ми повинні мати можливість швидше поповнити запаси боєприпасів і виконати обіцянку, дану Україні... Важливо, щоб ми збільшили нашу військову підтримку України, щоб вона могла подолати російську агресію. Наша підтримка визначає результат війни", - написала Оллонгрен у твіттері у середу.