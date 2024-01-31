Суд ООН визнав, що РФ порушила Конвенцію про фінансування тероризму, компенсацію не призначив - ЗМІ

Міжнародний суд ООН 31 січня ухвалив рішення у справі України проти РФ і визнав, що РФ порушила деякі частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму, оскільки не розслідувала фінансову підтримку сепаратистів на сході України в 2014 році, повідомляє "Радіо Свобода" в середу.

Незважаючи на це, суд не призначив компенсацію, як того вимагала українська сторона. Суд також відмовився винести конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності РФ за збитий літак малайзійських авіаліній рейсу MH17 над непідконтрольною Україні територією 17 липня 2014 року, про що просила Україна.

Це рішення у справі 2017 року, в якій Україна звинувачує РФ у фінансуванні бойовиків у 2014 році та дискримінації багатоетнічної громади Криму після його окупації. Також Україна звинувачує РФ у порушенні конвенцій проти дискримінації та фінансуванні тероризму. Україна прагне, щоб суд зобов'язав РФ виплатити репарації за напади і злочини на сході країни, зокрема за катастрофу рейсу МН17 авіакомпанії Malaysia Airlines.

За даними видання, 2 лютого цей самий суд ухвалить рішення щодо прийнятності скарги України проти РФ про "спотворення поняття геноциду".