Міжнародний суд ООН у Гаазі 31 січня оголосить вирок за позовом України проти Росії

Міжнародний суд ООН у Гаазі в середу, 31 січня, оголосить вирок за позовом України проти Росії про порушення Міжнародних конвенцій про заборону фінансування тероризму та подолання расової дискримінації.

Засідання суду заплановане на 16:00 за Києвом і стосується позову України проти РФ про порушення Міжнародних конвенцій про заборону фінансування тероризму та подолання всіх форм расової дискримінації, повідомляється на сайті суду.

У цій справі йдеться про те, що країна-агресор здійснювала дискримінацію щодо українців та кримських татар, забороняла діяльність меджлісу кримськотатарського народу, а також про зникнення, вбивства та незаконні обшуки й затримання в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомлялося, це буде відкрите засідання, під час якого голова суду суддя Джоан Е. Доног’ю зачитає рішення. Засідання транслюватиметься у прямому ефірі.

Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов до Росії у зв'язку з порушенням РФ Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.