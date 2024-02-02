Політика

10:21 02.02.2024

Рішення Міжнародного суду ООН стане для РФ індульгенцією для посилення репресій проти кримських татар - Чубаров

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Рішення Міжнародного суду ООН стане для РФ індульгенцією для посилення репресій проти кримських татар - Чубаров

 Рішення Міжнародного суду ООН стане для Росії індульгенцією для посилення репресій проти кримських татар на тимчасово окупованій території, вважає голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Росія сприймає це як індульгенцію для посилення репресій, переслідувань кримських татар, усього кримськотатарського народу. Вони будуть ще сильніше вичавлювати корінний народ із півострова", - сказав Чубаров в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Чубаров прогнозує, що Росія спробує використати рішення суду на інших міжнародних майданчиках, що можна буде спостерігати найближчим часом на форумах інститутів системи ООН.

"Цим рішенням вони намагатимуться оскаржувати попередні резолюції Генеральної асамблеї ООН... Зрозуміло, у них нічого не вийде... але все одно це дасть росіянам підстави для затягування... розгляду питань на міжнародних майданчиках", - зазначив Чубаров.

Як повідомлялося, Міжнародний Суд ООН 31 січня відкинув більшість претензій України до Росії, що стосувалися застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Україна подала до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов до Росії у зв'язку з порушенням РФ Міжнародних конвенцій 16 січня 2017 року.

У позові йшлося, зокрема, про те, що країна-агресор здійснювала дискримінацію щодо українців і кримських татар, забороняла діяльність меджлісу кримськотатарського народу, а також про зникнення, убивства, незаконні обшуки та затримання людей у тимчасово окупованому Криму.

Теги: #чубаров #суд_оон

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