Чубаров назвав лицемірством і цинізмом слова Лаврова на форумі в Анталії, наголосив, що для існування діалогу не повинно бути агресії

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, коментуючи виступ і відповіді на запитання ЗМІ в рамках дипломатичного форуму в Анталії глави МЗС РФ Сергія Лаврова, заявив, що "це лицемірство і цинізм".

"Я бачив у програмі перебування міністра країни-агресора Лаврова, потім уже в Youtube подивився його виступ і відповіді на запитання. Це лицемірство, цинізм. На панельній дискусії я наголошу, що ті, хто хочуть знайти між собою узгодження всіх питань, не повинні сідати з бандитами за один стіл. Це наша дуже принципова позиція", - сказав Чубаров у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" на полях дипломатичного форуму в Анталії.

На його думку, приїзд Лаврова до Туреччини, можливо, ще пов'язаний із тим, що зараз російські політики мало куди можуть їздити за кордон, "щоб артикулювати свої позиції, і для нього це можливість".

Чубаров, однак, наголосив, що Туреччина абсолютно послідовно підтримує територіальну цілісність української держави і вважає Крим територією України.

Говорячи про заяву турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана про те, що Туреччина готова докласти зусиль для відновлення російсько-українських перемовин, Чубаров наголосив, що наразі немає жодних умов для переговорів із країною-агресором.

"Президент Ердоган сказав, що Туреччина готова і далі бути країною, яка створить умови для продовження діалогу. Це дуже гарна пропозиція, але її треба продовжувати до кінця: поки що немає жодних умов для переговорів із Росією.

Переговори можуть стати реальністю, якщо Росія дуже чітко визначить свою позицію, яка має виходити з міжнародного права і з територіальної цілісності української держави", - заявив він.

Як зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу, Україна на форумі представлена "досить помітною" делегацією. Зокрема, приїхав заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

"Також тут лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв, народний депутат Ахтем Чийгоз, і я запрошений як голова Меджлісу кримськотатарського народу. Ми також маємо окрему панель з обговорення питання ролі парламентаріїв у створенні умов для діалогу і миру", - сказав він.

Чубаров зазначив, що позиція українських представників на панелі чітка: для того, щоб був діалог і мирний розвиток, потрібно, щоб не було агресії.

"У цьому світі є країни-агресори і про це треба говорити прямо, для діалогу потрібна чесність. Чесність у політиці - це найголовніше, інакше це перетворюється на гру і спектакль", - додав голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Водночас він зазначив, що такі майданчики, як форум в Анталії, потрібні, тому що тут політики з різних країн намагаються знайти взаєморозуміння.

"Ми мали достатньо зустрічей із давніми нашими партнерами, також зустрічаємося з новими, обговорюємо все, що пов'язано з подальшим об'єднанням навколо України. На цьому форумі переважна більшість учасників усвідомлюють, що війна Росії проти України може завершитися тільки відновленням міжнародного права. Це свідчить про те, що Росія має або покинути українську територію, або її слід примусити до цього", - зазначив він.