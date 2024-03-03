Голова Меджлісу кримськотатарського народу: РФ відкидає будь-які спроби говорити на тему політв'язнів

Наразі відсутні позитивні сигнали з точки зору зміни РФ ставлення до українських політв'язнів, заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Позитивних сигналів з точки зору зміни РФ ставлення до українських політв'язнів немає, на жаль. Вони відкидають будь-які спроби говорити на цю тему", - сказав Чубаров на полях дипломатичного форуму в Анталії.

Він зазначив, що тема кримських політв'язнів порушувалася під час цього візиту до Туреччини, зокрема на рівні керівництва правлячої турецької партії.

"Ми зустрічалися з керівництвом правлячої в Туреччині партії. Іноді ми задіюємо турецькі партійні механізми, щоб посилити усвідомлення політиками при владі драматичної ситуації в окупованому Криму, та, зокрема, з політв'язнями. І ми тут зустрічалися із заступником генерального секретаря правлячої турецької партії й обговорювали питання політв'язнів", - розповів Чубаров.

1-3 березня в Анталії триває дипломатичний форум. У форумі беруть участь представники 147 країн світу. Загалом заплановано близько 4500 учасників, зокрема 19 глав держав, 73 міністри та 57 міжнародних представників.