Політика

11:07 03.03.2024

Голова Меджлісу кримськотатарського народу: РФ відкидає будь-які спроби говорити на тему політв'язнів

1 хв читати
Голова Меджлісу кримськотатарського народу: РФ відкидає будь-які спроби говорити на тему політв'язнів

Наразі відсутні позитивні сигнали з точки зору зміни РФ ставлення до українських політв'язнів, заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Позитивних сигналів з точки зору зміни РФ ставлення до українських політв'язнів немає, на жаль. Вони відкидають будь-які спроби говорити на цю тему", - сказав Чубаров на полях дипломатичного форуму в Анталії.

Він зазначив, що тема кримських політв'язнів порушувалася під час цього візиту до Туреччини, зокрема на рівні керівництва правлячої турецької партії.

"Ми зустрічалися з керівництвом правлячої в Туреччині партії. Іноді ми задіюємо турецькі партійні механізми, щоб посилити усвідомлення політиками при владі драматичної ситуації в окупованому Криму, та, зокрема, з політв'язнями. І ми тут зустрічалися із заступником генерального секретаря правлячої турецької партії й обговорювали питання політв'язнів", - розповів Чубаров.

1-3 березня в Анталії триває дипломатичний форум. У форумі беруть участь представники 147 країн світу. Загалом заплановано близько 4500 учасників, зокрема 19 глав держав, 73 міністри та 57 міжнародних представників.

Теги: #меджліс #політвязні #чубаров

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:33 03.03.2024
Чубаров назвав лицемірством і цинізмом слова Лаврова на форумі в Анталії, наголосив, що для існування діалогу не повинно бути агресії

Чубаров назвав лицемірством і цинізмом слова Лаврова на форумі в Анталії, наголосив, що для існування діалогу не повинно бути агресії

10:21 02.02.2024
Рішення Міжнародного суду ООН стане для РФ індульгенцією для посилення репресій проти кримських татар - Чубаров

Рішення Міжнародного суду ООН стане для РФ індульгенцією для посилення репресій проти кримських татар - Чубаров

16:42 24.10.2023
У МЗС України закликали політичних і громадських діячів стати голосами кримських політв'язнів

У МЗС України закликали політичних і громадських діячів стати голосами кримських політв'язнів

13:06 24.10.2023
Чубаров: Громадяни РФ, які переїхали в окупований Крим, мають негайно залишити півострів

Чубаров: Громадяни РФ, які переїхали в окупований Крим, мають негайно залишити півострів

13:14 26.04.2023
Заборона меджлісу є злочином Росії проти корінного народу Криму та порушенням норм міжнародного права - заява МЗС

Заборона меджлісу є злочином Росії проти корінного народу Криму та порушенням норм міжнародного права - заява МЗС

07:20 01.03.2023
У Меджлісі оцінили поточну ситуацію в окупованому Криму

У Меджлісі оцінили поточну ситуацію в окупованому Криму

12:30 28.02.2023
Чубаров: Ситуація в Криму може свідчити про підготовку російських окупантів до наступу ЗСУ

Чубаров: Ситуація в Криму може свідчити про підготовку російських окупантів до наступу ЗСУ

20:28 23.02.2023
Мінреінтеграції створить реєстр в'язнів Кремля – Верещук

Мінреінтеграції створить реєстр в'язнів Кремля – Верещук

13:30 25.10.2022
Деокупацію та деколонізацію Криму треба здійснювати одночасно - Чубаров

Деокупацію та деколонізацію Криму треба здійснювати одночасно - Чубаров

15:46 24.10.2022
Чубаров: Національно-територіальна автономія Криму має бути закріплена у Конституції України

Чубаров: Національно-територіальна автономія Криму має бути закріплена у Конституції України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Між Україною та Нідерландами укладено угоду про співпрацю у сфері безпеки - Зеленський

Глава ЄП і спікери 23 парламентів закликали Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про допомогу Україні - Стефанчук

Зеленський запропонував провести спеціальний українсько-балканський Форум оборонних індустрій

Підтримка України не повинна залежати від бюрократичних затягувань чи внутрішніх перешкод - Рама

Україна та Албанія підписали Договір про дружбу та співробітництво

ОСТАННЄ

Глава МЗС Румунії наголошує на важливості співпраці країн Чорноморського регіону для стримування агресивної поведінки РФ і допомоги Україні

Угода про оборонну співпрацю з Нідерландами закріпила підтримку культурної спадщини України - Жовква

"Європейська солідарність" закликає владу скасувати заборону на міжнародну діяльність опозиції - заява партії

Зеленський подякував прем'єру Нідерландів за візит до Харкова

Між Україною та Нідерландами укладено угоду про співпрацю у сфері безпеки - Зеленський

У розрахунках про ремонт Дегтярівського мосту недостатньо інформації щодо цін - інженер з містобудування Мінюкова

Лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні через позицію спікера Палати представників - ЗМІ

Суддя Іллінойсу виключив Трампа з виборчого бюлетеня штату

Росія не може виступати в ролі миротворця у врегулюванні конфлікту в Придністров'ї

Кличко: ТСК у парламенті створена для маніпулювання і поширення неправдивої інформації, щоб дискредитувати столичну владу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА