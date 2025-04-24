Меджліс кримськотатарського народу заявляє про неприпустимість визнання Криму російським

Меджліс кримськотатарського народу категорично відкидає будь-які пропозиції або дії, спрямовані на визнання російськими тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, які є невід’ємною складовою частиною України в її міжнародно визнаних кордонах, йдеться в заяві, опублікованій на сайті Меджлісу в четвер.

"Меджліс кримськотатарського народу попереджає, що будь-які спроби визнання тимчасово окупованої території Кримського півострова як російської, ким би та з якою метою вони не робилися, означатиме: грубе порушення Статуту ООН, Гельсінського Заключного акту, Декларації ООН про права корінних народів, численних резолюцій Генеральної асамблеї ООН, та інших основоположних норм міжнародного права; посягання на суверенітет і територіальну цілісність України — суверенної незалежної держави", - йдеться в тексті заяви.

В Меджлісі також відзначають, що такі спроби свідчитимуть про зневагу та ігнорування невід’ємних прав корінного кримськотатарського народу, виправдання всіх скоєних щодо кримськотатарського народу злочинів в роки колоніального поневолення Криму Російською імперією, заперечення геноциду 1944 року і ​заохочення політики етноциду кримськотатарського народу, що здійснюється зараз органами російської окупаційної влади, русифікації та асиміляції, а також зміни демографічного та етнічного складу населення Кримського півострова.

Крім того, це створить прецедент безкарності агресора, який стане сигналом для держав, які також можуть вдатися до застосування сили та окупації територій інших держав, сподіваючись на їх подальшу легітимацію.

"Меджліс кримськотатарського народу заявляє, що єдиним легітимним шляхом до припинення російсько-української війни, встановлення гарантованого та справедливого миру в регіоні є деокупація Криму та інших окупованих територій України і відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Будь-які інші варіанти загрожують наслідками, при яких страждання людей, серед яких – корінний кримськотатарський народ, через порушення їх фундаментальних прав можуть набути катастрофічних масштабів", - підкреслюється в заяві.

Меджліс закликає уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації, правозахисні та гуманітарні організації виявити солідарність із боротьбою України та Українського народу за свободу, незалежність та право вільно визначати своє майбутнє. "Кримські татари – корінний народ Криму та України, і невід’ємна частина української політичної нації", - підкреслюється в заяві.

Також в організації послалися на Кримську декларацію, оприлюднену Держдепартаментом США у 2018 році, назвавши її "прикладом чіткої і вивіреної позиції країни, заснованої на дотриманні норм міжнародного права та прагненні досягти справедливого миру в російсько-українській війні", і висловили надію, що зазначена в ній позиція США не буде піддана ревізії та перегляду.

"Позиція Меджлісу кримськотатарського народу залишається незмінною і полягає в наступному: непохитній відданості боротьбі за відновлення територіальної цілісності України та права кримськотатарського народу на самовизначення у формі національно-територіальної автономії Криму у складі незалежної Української держави; категоричному неприйнятті спроб визнання Криму російською територією – ні де-факто, ні де-юре і з чийого б боку вони не робилися; оголошенні незаконними будь-яких угод щодо статусу Криму, укладених і прийнятих без участі та згоди Української держави та корінного кримськотатарського народу", - йдеться в заяві.