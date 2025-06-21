Лукашенко загалом звільнив 14 політв'язнів

Олександр Лукашенко звільнив 14 політв'язнів за підсумками візиту у Мінськ спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, повідомив його заступник Джон Коул.

"Сильне керівництво президента Трампа призвело до звільнення 14 ув'язнених сьогодні. Дякую уряду Литві за співпрацю та допомогу - вони залишаються справжнім другом і союзником", - написав він у соцмережі Х.

За даними ЗМІ, наразі відомо про звільнення Сергія Тихановського, ексдоцентки БДУ Наталії Дуліної, анархіста Акіхіро Гаєвски-Ханада, журналіста Ігоря Карнея, громадянки Швеції Галини Краснянської та засудженого у справі "Союзу білоруського національного щита" Кирила Балахонова.