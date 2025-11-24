Інтерфакс-Україна
Події
13:58 24.11.2025

Переговори про завершення війни неможливі без обговорення майбутнього кримськотатарського народу - Чубаров

2 хв читати
Переговори про завершення війни неможливі без обговорення майбутнього кримськотатарського народу - Чубаров

Переговори про завершення російсько-української війни неможливі без обговорення майбутнього кримськотатарського народу, заявив голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Жодні переговори про припинення російсько-української війни, що розпочалася у лютому 2014 року окупацією Росією Криму, не можуть відбуватися поза реальним обговоренням майбутнього кримськотатарського народу", - сказав Чубаров на пленарному засіданні 4-го парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи у Стокгольмі у понеділок.

За його словами, неприйнятно розглядати статус Криму як абстрактне геополітичне питання, відірване від питання територіальної цілісності української держави та від права корінного кримськотатарського народу, який є законним господарем цієї землі.

"Отже, коли світові лідери, міжнародні організації, уряди країн говорять і говоритимуть про Крим, вони зобов’язані говорити про кримськотатарський народ також, про його право на свою землю, право на самовизначення у складі української держави", - зазначив лідер кримських татар.

На думку Чубарова, треба говорити про гарантії, що забезпечуватимуть можливість кримським татарам жити в безпеці в умовах окупації Криму, що триває, про негайне звільнення з російських в’язниць політв’язнів - громадян України, про гарантії відновлення представницьких інститутів корінного кримськотатарського народу, про скасування заборони меджлісу кримськотатарського народу.

Він підкреслив, що деокупація Криму має стати як відновленням територіальної цілісності України, так і відновленням історичної справедливості щодо кримськотатарського народу.

Чубаров зазначив, нерозривність статусу Криму з територіальною цілісністю України та правом кримськотатарського народу бути законним господарем своєї землі повинні бути покладені в основу усталеного і справедливого миру, що передбачає звільнення Криму та гідне майбутнє для корінного кримськотатарського народу у складі України.

Джерело: https://youtu.be/X0BT17xsWtQ

 

Теги: #чубаров

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:23 27.02.2025
Чубаров - міжнародній спільності: нічого про Крим без України та кримськотатарського народу

Чубаров - міжнародній спільності: нічого про Крим без України та кримськотатарського народу

18:08 25.09.2024
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Чубаров обурився жартом стендап-коміка Стенюка про мусульман

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Чубаров обурився жартом стендап-коміка Стенюка про мусульман

15:23 29.05.2024
Чубаров: Мартиненко розумів прагнення кримськотатарського народу до відновлення своїх прав

Чубаров: Мартиненко розумів прагнення кримськотатарського народу до відновлення своїх прав

11:33 03.03.2024
Чубаров назвав лицемірством і цинізмом слова Лаврова на форумі в Анталії, наголосив, що для існування діалогу не повинно бути агресії

Чубаров назвав лицемірством і цинізмом слова Лаврова на форумі в Анталії, наголосив, що для існування діалогу не повинно бути агресії

11:07 03.03.2024
Голова Меджлісу кримськотатарського народу: РФ відкидає будь-які спроби говорити на тему політв'язнів

Голова Меджлісу кримськотатарського народу: РФ відкидає будь-які спроби говорити на тему політв'язнів

ВАЖЛИВЕ

Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник глави ОП

Зеленський очікує ввечері на повноцінну доповідь щодо переговорів у Женеві

Кошта: у переговорах щодо миру для України є значний прогрес

Трамп: "Можливо, щось хороше все-таки відбувається" у мирних переговорах між Росією та Україною

В ОП спростували інформацію про те, що ніби Єрмак доручив готувати підозру главі САП

ОСТАННЄ

Генсек НАТО візьме участь в засіданні Коаліції охочих

"Суспільне" оголосило лонглист учасників нацвідбору на "Євробачення-2026"

В Україні запустили першу платформу про бойчукізм — представників самобутній напрям українського мистецтва, сформований під орудою Михайла Бойчука.

Безугла не братиме участь в голосуваннях у Раді поки не звільнять Єрмака

Сценарій на зиму від ЦДЕ: сутужні 4-5 днів після атак по енергетиці, часткова стабілізація і планомірне відновлення

У Тернополі через трагедію 19 листопада замість новорічної ялинки встановлять українську шопку

Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник глави ОП

Мешканець Вінниччини продавав гранатомет та боєприпаси – прокуратура Києва

Пункти допомоги УЧХ для постраждалих від російської повітряної атаки працюють у Харкові

В Ужгороді відкрито перший рітейл-парк Trade Mall

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА