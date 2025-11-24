Переговори про завершення війни неможливі без обговорення майбутнього кримськотатарського народу - Чубаров

Переговори про завершення російсько-української війни неможливі без обговорення майбутнього кримськотатарського народу, заявив голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Жодні переговори про припинення російсько-української війни, що розпочалася у лютому 2014 року окупацією Росією Криму, не можуть відбуватися поза реальним обговоренням майбутнього кримськотатарського народу", - сказав Чубаров на пленарному засіданні 4-го парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи у Стокгольмі у понеділок.

За його словами, неприйнятно розглядати статус Криму як абстрактне геополітичне питання, відірване від питання територіальної цілісності української держави та від права корінного кримськотатарського народу, який є законним господарем цієї землі.

"Отже, коли світові лідери, міжнародні організації, уряди країн говорять і говоритимуть про Крим, вони зобов’язані говорити про кримськотатарський народ також, про його право на свою землю, право на самовизначення у складі української держави", - зазначив лідер кримських татар.

На думку Чубарова, треба говорити про гарантії, що забезпечуватимуть можливість кримським татарам жити в безпеці в умовах окупації Криму, що триває, про негайне звільнення з російських в’язниць політв’язнів - громадян України, про гарантії відновлення представницьких інститутів корінного кримськотатарського народу, про скасування заборони меджлісу кримськотатарського народу.

Він підкреслив, що деокупація Криму має стати як відновленням територіальної цілісності України, так і відновленням історичної справедливості щодо кримськотатарського народу.

Чубаров зазначив, нерозривність статусу Криму з територіальною цілісністю України та правом кримськотатарського народу бути законним господарем своєї землі повинні бути покладені в основу усталеного і справедливого миру, що передбачає звільнення Криму та гідне майбутнє для корінного кримськотатарського народу у складі України.

Джерело: https://youtu.be/X0BT17xsWtQ