Події

15:23 29.05.2024

Чубаров: Мартиненко розумів прагнення кримськотатарського народу до відновлення своїх прав

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Чубаров: Мартиненко розумів прагнення кримськотатарського народу до відновлення своїх прав

Засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко виявляв особливу повагу до прагнень кримсько-татарського народу до відновлення своїх прав, згадує голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров.

"До всіх інших своїх людських якостей, виявляв особливу повагу і розуміння устремлінь кримськотатарського народу до відновлення своїх прав. Олександр пішов занадто рано, тому дуже сумно", - написав Чубаров у Фейсбуці.

 

 

Теги: #чубаров #мартиненко_співчуття #мартиненко_співчуваємо

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