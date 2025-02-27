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00:23 27.02.2025

Чубаров - міжнародній спільності: нічого про Крим без України та кримськотатарського народу

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Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав міжнародну спільноту, зокрема США, здійснювати будь-які спроби вирішення подальшої долі Криму лише за участі та згоди корінного кримськотатарського народу та української держави.

На форумі "11 років війни. Точка відліку: Крим" у середу Чубаров наголосив, що "будь-які пропозиції, з чиєї б сторони вони не надходили, якщо вони передбачатимуть поступку Україною частини своєї території, як умови припинення війни, мають бути відхилені українським суспільством і владою України".

Він наголосив, що без звільнення Криму не може бути досягнутий справедливий і довготривалий мир, який забезпечить захист прав і інтересів усіх громадян України, їх свободу і безпеку.

"Одночасно ми звертаємося до міжнародної спільноти, зокрема Сполучених Штатів Америки, з закликом здійснювати будь-які спроби досягнення миру для України лише за участі та згоди українського народу і української держави, а будь-які спроби вирішення подальшої долі Криму лише за участі та згоди корінного кримськотатарського народу та української держави", - сказав Чубаров.

Голова Меджлісу висловив вдячність всім країнам за надану ними політичну, дипломатичну, військову та економічну підтримку Україні, а також подяку та підтримку всім військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України і мешканцям окупованого Криму, що зберігають вірність Україні.

"У ці дні, коли стали частими різні пропозиції щодо завершення російсько-українській війні, ми наполегливо радимо, якщо хочете, наполягаємо аби президент України, світові лідери, всі хто залучатиметься до майбутніх переговорів виходили з того, що Крим є колискою кримськотатарського народу, його рідною землею та невіддільною частиною української держави. Звідси, Крим - це Україна, нічого про Україну без України, нічого про Крим без України та кримськотатарського народу", - наголосив Чубаров.

Окремо він зазначив, що за 11 років російської окупації Крим перетворений у військовий плацдарм, і окупаційна влада систематично і цивільно порушує колективні права корінного кримськотатарського народу та права людини, здійснює репресії та злочинну мобілізацію мешканців Криму, проводить політику зміни етнічного складу населення півострова та цілеспрямоване знищення етнічної та громадянської ідентичності українських громадян.

"Решат Аметов став першою жертвою російських окупантів. Понад 225 громадян України, дві третини з яких кримські татари, позбавлені волі російськими окупантами. Однак попри всі зусилля окупантів, кримські татари, українці та всі вірні Україні мешканці Криму продовжують чинити ментальний, культурний, фізичний спротив окупації", - сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він підкреслив, що тисячі вихідців з Криму боронять країну у складі Сил безпеки та оборони України, наближаючи перемогу над російським ворогом.

"У День спротиву російської окупації Криму ми знову зазначаємо: питання звільнення та деокупація Криму має залишатися в міжнародному порядку денному, попри всі намагання Росії представити питання окупованого півострова як нібито остаточно вирішене і таким, що не підлягає перегляду", - закликав Чубаров.

Теги: #заява #чубаров #крим

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