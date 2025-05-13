Інтерфакс-Україна
Події
14:33 13.05.2025

На Хрещатику відкрили виставку до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу

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У Києві, на Хрещатику, біля Головпоштамту, відкрили інформаційну виставку "QIRIM IÇÜN / Заради Криму", присвячену Дню пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Як повідомили у Меджлісі кримськотатарського народу, виставка розповідає про основні етапи з історії кримськотатарського народу – від формування до сучасності, від державності до колонізації, від депортації до повернення.

На відкритті виступив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. У своїй промові він нагадав про сотні років репресій і пригнічення кримських татар з боку РФ, про окупацію, червоний терор, депортацію, боротьбу за повернення на Батьківщину та провів паралелі з сьогоденням.

"11 років окупації перетворили Крим на територію страху. Росія робить все, щоб вичавити людей, які залишаються вірними українській державі, а це сотні тисяч наших громадян. Геноцид, здійснений Радянським Союзом в 1944 році, не закінчився і політика рф в окупованому Криму – є продовженням цього геноциду, коли цілеспрямовано звідти виштовхується корінний кримськотатарський народ, виштовхуються етнічні українці", - зазначив він.

Також Чубаров звернувся із нагадуванням до міжнародної спільноти, акцентуючи, що неможливо вирішити питання справедливого і довговічного миру шляхом умиротворення агресора.

"Будь-які пропозиції, в яких пропонується поступитись частиною території країни задля досягнення миру, є неприйнятними для кримськотатарського народу і для України. Ми віримо, що ці пропозиції також неприйнятні для міжнародної спільноти, адже є порушенням міжнародного права. Крим – батьківщина кримськотатарського народу, це невіддільна частина української держави, і ніхто в світі не буде вирішувати долю Криму, окрім кримськотатарського народу та України", – заявив голова Меджлісу.

З нагоди відкриття виставки також виступив заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков та керівник Центру кримнознавства Національного університету Києво-Могилянської академії Мартин-Олександр Кислий.

Виставка працюватиме протягом місяця.

День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу відзначається щорічно 18 травня, у річницю депортації 1944 року. Започаткований 12 листопада 2015 року постановою Верховної Ради. Тією ж постановою ВР визнала депортацію кримськотатарського народу актом геноциду.

Теги: #меджліс #вставка_заради_криму #хрещатик

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