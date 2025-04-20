У Києві з 21 по 26 квітня обмежать рух транспорту по Хрещатику

Із 21 до 26 квітня на Хрещатику тимчасово обмежуватимуть рух транспорту у напрямку від Європейської площі до бульв. Тараса Шевченка, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Фахівці "Київавтодору" проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття. Обмеження діятимуть: 21, 22, 23 та 25 квітня з 22:00 до 6:00; 22, 23, 24 та 26 квітня з 8:00 до 17:00", – вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Жителів і гостей міста просять враховувати обмеження під час планування маршруту.