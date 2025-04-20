Інтерфакс-Україна
Події
14:03 20.04.2025

У Києві з 21 по 26 квітня обмежать рух транспорту по Хрещатику

1 хв читати
У Києві з 21 по 26 квітня обмежать рух транспорту по Хрещатику

Із 21 до 26 квітня на Хрещатику тимчасово обмежуватимуть рух транспорту у напрямку від Європейської площі до бульв. Тараса Шевченка, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Фахівці "Київавтодору" проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття. Обмеження діятимуть: 21, 22, 23 та 25 квітня з 22:00 до 6:00; 22, 23, 24 та 26 квітня з 8:00 до 17:00", – вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Жителів і гостей міста просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Теги: #обмеження_руху #хрещатик

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:44 11.04.2025
Через негоду в Миколаївській області є обмеження для руху автотранспорту

Через негоду в Миколаївській області є обмеження для руху автотранспорту

09:18 15.01.2025
Пожежу на електропідстанції на Хрещатику локалізовано

Пожежу на електропідстанції на Хрещатику локалізовано

08:19 15.01.2025
На Хрещатику горить підстанція

На Хрещатику горить підстанція

17:31 05.11.2024
У Києві в середу обмежать рух вулицею Хрещатик - КМДА

У Києві в середу обмежать рух вулицею Хрещатик - КМДА

14:28 21.08.2024
KAN Development у проєкті комплексу "Столичний" врахував усі обмеження буферної зони ЮНЕСКО

KAN Development у проєкті комплексу "Столичний" врахував усі обмеження буферної зони ЮНЕСКО

16:02 04.04.2024
Вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вул. Архітектора Городецького, відновить роботу о 17:00

Вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вул. Архітектора Городецького, відновить роботу о 17:00

10:45 19.08.2023
У Києві з 20 до 28 серпня перекриють автомобільний рух Хрещатиком - військова адміністрація

У Києві з 20 до 28 серпня перекриють автомобільний рух Хрещатиком - військова адміністрація

06:57 07.08.2021
У Києві на Хрещатику частково обмежать рух

У Києві на Хрещатику частково обмежать рух

18:23 21.07.2021
У Києві на станції метро "Хрещатик" сталася бійка із застосуванням сльозогінного газу,

У Києві на станції метро "Хрещатик" сталася бійка із застосуванням сльозогінного газу,

11:18 17.06.2021
Станцію Київського метро "Хрещатик" закрили через повідомлення про мінування

Станцію Київського метро "Хрещатик" закрили через повідомлення про мінування

ВАЖЛИВЕ

На фронті зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння – Зеленський

МЗС України вимагає вибачень від Fox News, який назвав Київ російським містом

На фронті на Великдень спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування дронів-камікадзе – Зеленський

Кількість боєзіткнень на фронті скоротилася в суботу після зростання протягом тижня

Зеленський у Великдень: Ми просимо Бога захистити тих, хто захищає нас

ОСТАННЄ

Державний департамент США заявив, що вітатиме продовження режиму припинення вогню

Двоє лісників постраждали внаслідок підриву автомобіля лісгоспу у Харківській області

Бажання Трампа поговорити віч-на-віч з Сі Цзіньпіном зупинило процес пошуку компромісу у тарифній війні

Дії Росії після опівночі покажуть справжнє ставлення Росії до мирних зусиль США та пропозиції 30-денного повного припинення вогню – Сибіга

Китай випробував неядерну водневу бомбу

Тіла двох загиблих у Костянтинівці рятувальники вилучили з-під завалів більше ніж через пів доби через ворожі обстріли

На фронті зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння – Зеленський

Британські ВПС двічі за 48 годин піднімалися на перехоплення літаків РФ, які наблизилися до повітряного простору НАТО, – ЗМІ

Росіяни облаштовують маршрути проходу важкої техніки, прикриваючись "великоднім перемир’ям", – ОСУВ "Хортиця"

Українська ППО за тиждень знищила майже 700 повітряних цілей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА