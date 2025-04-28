Інтерфакс-Україна
Події
19:40 28.04.2025

У Києві тимчасово обмежать рух пішоходів в підземних переходах на Майдані Незалежності та Європейській площі – КМДА

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У Києві тимчасово обмежать рух пішоходів в підземних переходах на Майдані Незалежності та Європейській площі – КМДА

У Києві із 29 квітня до 12 травня в підземних переходах на Майдані Незалежності та Європейській площі частково обмежуватимуть рух пішоходів, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Із 29 квітня до 12 травня в підземних переходах на Майдані Незалежності та Європейській площі частково обмежуватимуть рух пішоходів. Про це повідомляють у КК "Київавтодор" - ідеться в повідомленні КМДА.

Уточнюється, що у цей період дорожники планують провести ремонт стелі у підземному переході на Майдані Незалежності та відремонтувати з’їзди-підйоми в підземному переході на Європейській площі, роботи виконуватимуться з 8:00 до 17:00.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - наголошується в повідомленні.

Теги: #київ #рух #хрещатик

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