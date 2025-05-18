Меджліс закликав світ визнати геноцидом депортацію кримських татар

Тотальна депортація кримськотатарського народу 18 травня 1944 року була актом геноциду, що офіційно визнано Україною, і цей злочин не має строку давності, йдеться в заяві Меджлісу кримськотатарського народу.

"Визнання геноциду кримськотатарського народу є не лише актом історичної справедливості, а й інструментом запобігання повторенню подібних злочинів – особливо сьогодні, коли кримськотатарський народ, його свобода та ідентичність знову перебувають під загрозою, а також важливим елементом політико-правового захисту кримських татар в умовах російської окупації Криму", - зазначається в документі.

У заяві наголошується, що сучасні злочини російської окупаційної влади в Криму є прямим продовженням російської геноцидної політики, спрямованої на знищення кримськотатарського народу.

Меджліс закликав посилити тиск на державу-агресора, розширити допомогу Україні у боротьбі за звільнення її суверенних територій, захищати права корінних народів, вшановувати памʼять жертв геноциду кримськотатарського народу.

"Кримськотатарський народ залишається незламним та непохитним у своїй гідності та відданості своїй Батьківщині – Криму, який є і залишатиметься невід’ємною складовою частиною Української держави", - сказано в заяві.

Джерело: https://qtmm.org/zayava-medzhlisu-krymskotatarskogo-narodu-v-den-pam%ca%bcyati-zhertv-genoczydu-krymskotatarskogo-narodu-81-i-rokovyny-deportacziyi/