Науседа повідомив про прибуття до Литви 52 звільнених у Білорусі політв'язнів

З білоруських пенітенціарних установ звільнено 52 політв'язнів, вони перебувають на литовській території, повідомив у четвер президент Литви Гітанас Науседа.

"Ніхто не залишився позаду! Сьогодні 52 в'язні безпечно перетнули литовський кордон з Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, заґратовані вікна та постійний страх. Серед них, що для мене особливо важливо, було шестеро литовців. Я глибоко вдячний Сполученим Штатам і особисто президенту Трампу за їхні постійні зусилля з визволення політичних в'язнів. 52 – це багато. Дуже багато", - написав Науседа в соцмережі Х.

Втім, литовський президент зазначив, що в білоруських в'язницях все ще залишається понад 1000 політичних в'язнів. "Ми не можемо зупинятися, поки вони не отримають свободу!" – додав Науседа.