Інтерфакс-Україна
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15:26 31.01.2025

Міжнародний суд ООН закликав Київ і Москву надати пояснення щодо прийнятності зустрічних позовів РФ у справі "Україна проти Росії" щодо геноциду

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Міжнародний суд ООН закликав Київ і Москву надати пояснення щодо прийнятності зустрічних позовів РФ у справі "Україна проти Росії" щодо геноциду

Міжнародний суд ООН запрошує Україну та РФ до 20 травня і 22 вересня 2025 року відповідно надати пояснення щодо прийнятності зустрічних позовів, поданих РФ в справі "Україна проти Росії", яка стосується звинувачень у геноциді у відповідності до Конвенції щодо запобігання цього злочину, повідомляє суд.

"Міжнародний суд ООН запросив Україну та РФ надати свої позиції щодо прийнятності зустрічних позовів, поданих РФ в справі "Україна проти Росії" до 20 травня 2025 року та 22 вересня 2025 року відповідно", - йдеться в повідомленні Міжнародного суду ООН у соцмережі Х у п'ятницю.

На сайті суду розміщений пресреліз, в якому, зокрема, зазначається, що 18 листопада 2024 р. РФ подала контраргументи, які містять зустрічні вимоги, у справі щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації).

"Згодом Україна заперечила прийнятність зустрічних позовів. Відповідно до пункту 3 статті 80 Регламенту Суду Суд запросив Україну та Російську Федерацію до 20 травня 2025 року і до 22 вересня 2025 р. подати свої позиції з цього питання", - підкреслюється у повідомленні.

В повідомленні зазначається, що після цього Суд вирішить, чи є зустрічні позови допустимими.

Теги: #україна #суд_оон #рф #позови

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