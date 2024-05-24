Суд ООН наказав Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафасі

Міжнародний суд ООН у п'ятницю наказав Ізраїлю негайно припинити бойові дії в Рафасі, заявив голова суду Наваф Салам.

"Ізраїль має негайно припинити наступ і будь-які інші дії в Рафасі, які можуть завдати шкоди палестинському населенню Гази, їхнім умовам життя", - сказав Салам.

При цьому він назвав катастрофічною гуманітарну ситуацію в Газі.

"Ми не впевнені, що Ізраїль вживає заходів щодо захисту цивільного населення", - додав він.

Крім того, суд закликав владу Ізраїлю "забезпечити безперешкодний доступ до Сектора Гази для розслідування тверджень про випадки геноциду".

Міжнародний суд ООН наказав реалізувати ці тимчасові заходи, доки розглядає поданий ПАР позов проти Ізраїлю за його операцію в Секторі Гази. ПАР вимагала, щоб у рамках тимчасових заходів суд розпорядився негайно припинити військові дії в Газі. ПАР у позові стверджувала, що дії Ізраїлю "мають характер геноциду", оскільки "вони націлені на знищення значної частини палестинської національної расової та етнічної групи".

Раніше в травні суд провів слухання за запитом ПАР. У Преторії вимагали вжити додаткових тимчасових заходів щодо Ізраїлю і наполягали, щоб той припинив військову операцію в Рафасі.

7 жовтня 2023 року радикальне угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАС у Секторі Гази.