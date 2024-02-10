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12:51 10.02.2024

Буданов про рішення Суду ООН у частині звинувачень РФ у фінансуванні тероризму: Невизнання очевидних фактів матиме дуже важливі наслідки

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Буданов про рішення Суду ООН у частині звинувачень РФ у фінансуванні тероризму: Невизнання очевидних фактів матиме дуже важливі наслідки

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що рішення Міжнародного суду ООН від 31 січня 2024 року, де РФ було висунуто звинувачення в порушенні норм Конвенції про фінансування тероризму, "є помилкою і катастрофою".

У телеграм-каналі ГУР зазначається, що згідно з трактуванням Суду ООН, РФ "не можна визнавати спонсором тероризму, оскільки російський ЗРК "Бук", яким у 2014 році вбили 298 цивільних пасажирів і членів екіпажу Боїнга МН-17, є зброєю, а не грошима".

"Це ганьба для міжнародної судової системи, це рішення суду є помилкою і катастрофою. Невизнання очевидних фактів матиме дуже важливі наслідки, передусім для багатьох цивілізованих країн. За логікою Міжнародного суду, Росія не є спонсором тероризму, тому що не було переведення коштів на рахунки для купівлі зброї, але було застосування зброї, російської системи протиповітряної оборони, що призвело до жертв", - сказав Буданов у коментарі французькому виданню "Liberation".

Глава ГУР МО додав, що "якщо держава-агресор дасть (сепаратистам - ІФ-У) ЗРК, а не гроші, і вони зіб'ють цивільний "Боїнг", то, в принципі, це не буде тероризмом".

Як повідомлялося, Міжнародний суд ООН 31 січня ухвалив рішення у справі України проти РФ і визнав, що РФ порушила деякі частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму, оскільки не розслідувала фінансову підтримку сепаратистів на сході України у 2014 році.

Незважаючи на це, суд не призначив компенсацію, як того вимагала українська сторона. Суд також відмовився ухвалити конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності РФ за збитий літак "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17 над непідконтрольною Україні територією 17 липня 2014 року, про що просила Україна. 

Теги: #суд_оон #буданов

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